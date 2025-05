Milan-Bologna Serie A oggi alle 20:45: formazioni probabili, diretta tv e dove vederla in streaming

Milan-Bologna Serie A oggi alle 20:45: formazioni probabili, diretta tv e dove vederla in streaming

Sfida di alta classifica a San Siro tra Milan e Bologna, in campo oggi, venerdì 9 maggio alle ore 20:45 per la 36ª giornata di Serie A. La partita anticipa il confronto in programma pochi giorni dopo nella finale di Coppa Italia, con i rossoneri guidati da Sergio Conceicao che puntano alla miglior preparazione possibile per l’ultimo obiettivo stagionale. Il Bologna di Vincenzo Italiano, invece, è in piena corsa per un posto in Champions League e cerca punti fondamentali per blindare il quarto posto.

Nel Milan assente Leao per squalifica e in dubbio Fofana, alle prese con un problema fisico. Conceicao valuta un leggero turnover. Dall’altra parte, Italiano recupera Holm e Ndoye, ma entrambi potrebbero partire dalla panchina.

Le probabili formazioni:

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Joao Felix. All.: Conceicao.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All.: Italiano.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky Sport, e in streaming su Dazn app, Sky Go e Now.

