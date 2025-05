Genoa-Milan Serie A oggi alle 20:45: formazioni ufficiali, orario e dove vederla in diretta streaming

Genoa e Milan si affrontano oggi, lunedì 5 maggio, allo stadio Marassi per la 35ª giornata di Serie A, con fischio d’inizio fissato alle 20:45. I rossoneri, reduci dal successo contro il Venezia, cercano altri punti per rimanere in corsa per le coppe europee. Dall’altra parte il Genoa vuole riscattare il ko contro il Como e tornare a fare risultato davanti ai propri tifosi.

Le probabili formazioni delle due squadre vedono il Genoa schierato con un 4-2-3-1: Leali in porta, difesa con De Winter, Bani, Vasquez e Martin. In mediana spazio a Frendrup e Masini, con Zanoli, Messias e Thorsby alle spalle dell’unica punta Pinamonti. In panchina siederà il tecnico Vieira.

Il Milan risponde con un 3-4-3: in porta Maignan, linea difensiva composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo agiscono Jimenez, Fofana, Reijnders e Hernandez, mentre il tridente offensivo sarà formato da Pulisic, Jovic e Leao. In panchina il tecnico Conceicao.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv, dispositivi mobili e in streaming attraverso l'app ufficiale e la piattaforma web del servizio.

