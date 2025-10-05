Amici 25: Gaia e Sarah Toscano ospiti oggi nel nuovo appuntamento con Maria De Filippi

Oggi, domenica 5 ottobre, alle 14.00 su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua ventiquattresima edizione. La puntata di oggi segna il secondo incontro stagionale con la scuola più famosa della televisione italiana, pronta a mettere in luce i giovani talenti di canto e danza.

La nuova classe di Amici 2025 è composta da 18 allievi: 10 cantanti e 8 ballerini, che si sfideranno sotto la guida dei professori Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo. Per la categoria canto, si esibiranno Riccardo, Penelope, Plasma, Valentina, Michele, Michelle, Flavia, Frasa, Gard e Opi. A rappresentare la danza ci saranno Emiliano, Tommaso, Maria Rosaria, Alex, Matilde, Anna, Pierpaolo e Alessio.

A giudicare le performance musicali saranno Ilary Blasi e Paola Turci, mentre per la sezione danza torneranno in studio due grandi nomi: Garrison Rochelle e Kledi Kadiu, pronti a valutare le esibizioni dei ballerini.

La puntata vedrà inoltre la presenza di due superospiti molto attesi. La cantautrice Gaia, artista multiplatino, presenterà il suo nuovo singolo “Nuda” (Columbia Records/Sony Music Italy). A seguire, Sarah Toscano, giovane promessa del pop italiano, proporrà un medley dei brani “Maledetto ti amo” e “Semplicemente” (in collaborazione con Mida), tratti dal suo nuovo album “Met Gala”, pubblicato il 3 ottobre per Warner Music Italy.