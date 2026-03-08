Amici 25, Maria De Filippi replica a Celentano durante l'eliminazione di Giulia

Maria De Filippi interviene ad Amici 25 durante l’eliminazione della ballerina Giulia e contesta il giudizio di Alessandra Celentano. La conduttrice ricorda precedenti valutazioni sbagliate della maestra, citando anche il caso di Giuseppe Giofrè.

La puntata di Amici 25 trasmessa domenica 8 marzo si è chiusa con l’eliminazione della ballerina Giulia, rimasta l’unica concorrente di danza senza accesso al Serale. L’uscita della giovane ha acceso una discussione in studio tra la maestra Alessandra Celentano e la conduttrice Maria De Filippi.

La decisione è arrivata dopo il giudizio netto della docente di danza classica. Secondo Alessandra Celentano, la ballerina non possiede le caratteristiche necessarie per affrontare la fase finale del talent. «Sei moscia», ha detto la maestra rivolgendosi alla ragazza, parole che hanno provocato la reazione immediata di Giulia, scoppiata in lacrime davanti al pubblico.

A difendere l’allieva è intervenuta l’insegnante Veronica Peparini, che ha contestato il modo diretto della critica e ricordato quanto un giudizio così duro possa pesare su una ragazza di diciannove anni. Il confronto tra le due insegnanti ha alzato la tensione nello studio.

A quel punto ha preso la parola Maria De Filippi. La conduttrice ha ricordato alla Celentano i molti anni di lavoro insieme nel programma e alcune valutazioni del passato rivelatesi sbagliate. Tra gli esempi citati c’è quello di Giuseppe Giofrè, oggi ballerino affermato e giudice dello stesso talent.

De Filippi ha precisato che il giudizio della docente rappresenta solo una delle possibili opinioni nel mondo della danza e non una verità assoluta. Rivolgendosi alla concorrente, ha invitato Giulia a non considerare l’eliminazione come una fine ma come una tappa del percorso.

Parlando direttamente con la ballerina, la conduttrice ha ricordato che molti artisti hanno trovato il successo anche dopo esperienze difficili nei talent. Ha citato il caso di Ultimo, inizialmente escluso dal programma e poi diventato uno dei cantautori più seguiti, sottolineando che a diciannove anni una porta chiusa non determina il futuro.