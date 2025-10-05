Napoli-Genoa, sfida al Maradona Serie A: orario, formazioni ufficiali e dove vedere la partita in diretta

Il Napoli torna in campo oggi, domenica 5 ottobre, per affrontare il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona nella sesta giornata di Serie A. Gli azzurri, in vetta alla classifica insieme a Milan e Roma con 12 punti, cercano riscatto dopo la sconfitta subita proprio contro i rossoneri e vogliono confermare il buon momento mostrato in Champions League contro lo Sporting Lisbona.

Situazione più complicata per i rossoblù, reduci dal pesante 3-0 incassato in casa contro la Lazio. La squadra di Vieira è chiamata a reagire in una trasferta impegnativa contro una delle formazioni più solide del campionato.

Il fischio d’inizio di Napoli-Genoa è previsto alle ore 18.00. La partita promette intensità e spettacolo, con entrambe le squadre desiderose di conquistare punti preziosi.

Probabili formazioni

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.Allenatore: Conte.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo.Allenatore: Vieira.

Dove vedere Napoli-Genoa

La sfida sarà trasmessa in diretta su Dazn e sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su Dazn, Sky Go e NOW.