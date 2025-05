Napoli-Cagliari, ultima sfida per lo scudetto Serie A: formazioni ufficiali, orario e dove vederla in diretta

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a vivere una serata decisiva. Oggi, venerdì 23 maggio, allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri ospitano il Cagliari nell’ultimo turno di Serie A. La squadra partenopea, prima in classifica con 79 punti, ha un solo obiettivo: vincere e conquistare matematicamente lo scudetto, tenendo dietro l’Inter distante un solo punto.

Orario e dove vedere Napoli-Cagliari in TV e streaming

Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Per seguire il match è sufficiente scaricare l’app Dazn su una smart tv compatibile o utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Timvision Box, oppure console PlayStation e Xbox. Gli abbonati Sky con attivo il pacchetto Zona Dazn potranno vedere la gara anche sul canale 214 di Sky.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Cagliari (3-4-2-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Deiola, Viola; Piccoli. All. Nicola.

Tutti gli occhi saranno puntati sul Maradona, dove una città intera sogna di festeggiare un nuovo storico tricolore.