Musetti sfida Comesana a Shanghai: orario, precedenti e dove seguire il match in diretta

Lorenzo Musetti torna protagonista al Masters 1000 di Shanghai. Oggi, sabato 4 ottobre, l’azzurro affronta l’argentino Francisco Comesana nel secondo turno del torneo, con l’obiettivo di continuare la corsa verso la qualificazione alle Atp Finals di Torino.

Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale, arriva dal ritiro nei quarti di finale di Pechino contro l’americano Learner Tien, fermato da un fastidio al gluteo. Recuperata la condizione fisica, Musetti è pronto a tornare in campo per conquistare punti preziosi nella classifica Race.

Il match Musetti-Comesana è in programma intorno alle 8:30 ora italiana, subito dopo la sfida tra Rublev e Nishioka (in calendario alle 6:30 sul Grandstand 2). Si tratta del secondo incrocio tra i due: il primo risale ai sedicesimi di Wimbledon 2024, dove Musetti si impose in quattro set.

La partita tra Lorenzo Musetti e Francisco Comesana sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.