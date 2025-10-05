Formula 1, oggi il Gran Premio di Singapore: orario, griglia di partenza e dove seguirlo in diretta

La Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio di Singapore, in programma oggi, domenica 5 ottobre. L’appuntamento sul circuito di Marina Bay promette spettacolo e sarà visibile in diretta tv e streaming su Sky Sport, Sky Go e NOW, con TV8 che proporrà la differita in chiaro alle ore 17.

In pole position scatterà la Mercedes di George Russell, davanti al campione del mondo Max Verstappen su Red Bull e alla McLaren del leader del Mondiale Oscar Piastri. Il pilota olandese punta a riaprire la lotta per il titolo Piloti, finora dominata dal duo McLaren. In classifica, Verstappen è a quota 255 punti, con un distacco di 69 lunghezze da Piastri e 44 dal compagno di squadra Lando Norris.

Leggi anche Gp Singapore: Russell in pole davanti a Verstappen, Hamilton sesto, Leclerc settimo

La gara prenderà il via alle 14:00 ora italiana e rappresenta un passaggio cruciale per la stagione, con i riflettori puntati sulla strategia dei top team e sull’equilibrio tra Mercedes, Red Bull e McLaren.

Griglia di partenza del Gp di Singapore

1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Nico Hülkenberg (Sauber)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Yuki Tsunoda (Red Bull)

16. Gabriel Bortoleto (Sauber)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Franco Colapinto (Alpine)

19. Esteban Ocon (Haas)

20. Pierre Gasly (Alpine)

Il Gran Premio di Singapore sarà dunque un banco di prova decisivo per le ambizioni di Verstappen e per la tenuta di McLaren in vetta al campionato, con tutti i protagonisti pronti a sfidarsi in una delle piste più impegnative del calendario.