Formula 1, oggi il Gran Premio di Monaco: orario, griglia di partenza e dove vederlo in TV

Torna in pista la Formula 1 con l’ottavo appuntamento del Mondiale 2025. Oggi, domenica 25 maggio, si corre il prestigioso Gran Premio di Monaco, sullo storico circuito cittadino del Principato, uno dei tracciati più iconici e affascinanti dell'intero campionato.

Orario della gara e diretta TV

Il semaforo verde del GP di Monaco scatterà alle 15:00. Tutti gli appuntamenti della giornata saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Now e Sky Go. Per chi preferisce la TV in chiaro, qualifiche e gara saranno disponibili in differita su TV8.

La griglia di partenza del GP di Monaco

Di seguito la griglia di partenza ufficiale per la gara di Monte Carlo:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Isack Hadjar (Racing Bulls)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Esteban Ocon (Haas)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Alexander Albon (Williams)

11. Carlos Sainz (Williams)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Nico Hulkenberg (Sauber)

14. George Russell (Mercedes)

15. Kimi Antonelli (Mercedes)

16. Gabriel Bortoleto (Sauber)

17. Oliver Bearman (Haas)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Franco Colapinto (Alpine)

Il GP di Monaco rappresenta uno degli eventi più attesi dell’anno, per fascino e tradizione. Dopo la tappa nel Principato, il Mondiale proseguirà con il Gran Premio del Canada, previsto a Montreal.