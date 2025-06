Formula 1, oggi il GP del Canada 2025: orario, griglia di partenza e dove seguirlo in diretta

La Formula 1 accende i motori per il Gran Premio di Montreal, decima tappa del Mondiale 2025. Oggi, domenica 15 giugno, i riflettori sono puntati sul circuito di Gilles Villeneuve, dove le monoposto scenderanno in pista alle ore 20:00 italiane.

In prima fila ci sarà George Russell con la Mercedes, autore di una prestazione brillante in qualifica che gli è valsa la pole position. Al suo fianco partirà Max Verstappen su Red Bull, deciso a recuperare terreno in classifica. Subito dietro, in seconda fila, scatterà Oscar Piastri con la McLaren, attuale leader del Mondiale, accanto al giovane Andrea Kimi Antonelli, anche lui su Mercedes.

Le Ferrari si presentano in griglia con Lewis Hamilton in terza fila e Charles Leclerc in quarta, rispettivamente in quinta e ottava posizione. Buona la prova anche per Fernando Alonso su Aston Martin e Lando Norris su McLaren, entrambi in posizioni favorevoli per puntare a punti pesanti.

Ecco la griglia di partenza completa del GP di Montreal:

Prima fila: Russell (Mercedes) – Verstappen (Red Bull)

Russell (Mercedes) – Verstappen (Red Bull) Seconda fila: Piastri (McLaren) – Antonelli (Mercedes)

Piastri (McLaren) – Antonelli (Mercedes) Terza fila: Hamilton (Ferrari) – Alonso (Aston Martin)

Hamilton (Ferrari) – Alonso (Aston Martin) Quarta fila: Norris (McLaren) – Leclerc (Ferrari)

Norris (McLaren) – Leclerc (Ferrari) Quinta fila: Hadjar (Racing Bulls) – Albon (Williams)

Hadjar (Racing Bulls) – Albon (Williams) Sesta fila: Colapinto (Alpine) – Hulkenberg (Sauber)

Colapinto (Alpine) – Hulkenberg (Sauber) Settima fila: Bearman (Haas) – Ocon (Haas)

Bearman (Haas) – Ocon (Haas) Ottava fila: Bortoleto (Sauber) – Sainz (Williams)

Bortoleto (Sauber) – Sainz (Williams) Nona fila: Stroll (Aston Martin) – Lawson (Racing Bulls)

Stroll (Aston Martin) – Lawson (Racing Bulls) Decima fila: Gasly (Alpine) – Tsunoda (Red Bull, penalizzato di 10 posizioni)

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Sarà possibile seguirla anche in streaming su Now e Sky Go. In chiaro, ma in differita, il Gran Premio sarà disponibile su TV8.