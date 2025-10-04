Paolo Conte, grave incidente al Mugello: il giovane pilota intubato e trasportato d'urgenza a Careggi

Momenti di paura al circuito del Mugello durante gara-1 della categoria Sport Bike, valida per il Campionato Italiano Velocità. Il pilota ventenne Paolo Conte, originario di Caserta e in forza al team Chiodo Moto Racing, è rimasto coinvolto in un violento incidente all’uscita della curva Bucine, l’ultima prima del traguardo.

Secondo le prime ricostruzioni, Conte si sarebbe scontrato con un altro concorrente, perdendo il controllo della moto e finendo rovinosamente nella ghiaia. L’impatto è stato particolarmente duro e ha subito spinto la direzione gara a interrompere la corsa con la bandiera rossa.

I soccorsi sono stati tempestivi: il personale medico presente in pista è intervenuto immediatamente per stabilizzare il giovane pilota. Dopo le prime cure sul posto, Paolo Conte è stato intubato e trasferito in eliambulanza all’ospedale di Careggi, a Firenze, dove è stato ricoverato per accertamenti e cure specialistiche.

La gara è rimasta sospesa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della pista. Le condizioni del pilota restano sotto stretto monitoraggio da parte dei medici.