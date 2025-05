Milano, bimbo di 3 anni precipita dal secondo piano, è fuori pericolo: trasportato d'urgenza al Niguarda

Home / Social News / Milano, bimbo di 3 anni precipita dal secondo piano, è fuori pericolo: trasportato d'urgenza al Niguarda

Un bambino di tre anni è precipitato oggi dal balcone di casa al secondo piano di un palazzo in via Costantino Baroni, nel quartiere Gratosoglio a Milano. Nonostante la caduta da diversi metri, il piccolo è fuori pericolo e le sue condizioni sono stabili.

Il bambino è cosciente e resterà in osservazione al Niguarda

Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda, dove è arrivato cosciente. Rimarrà in osservazione per ulteriori accertamenti, ma i primi esami non evidenziano lesioni gravi. La prognosi è rassicurante e lascia intendere che l’incidente non abbia provocato danni permanenti.

Secondo le ricostruzioni iniziali, il bambino avrebbe approfittato di un attimo di distrazione dei genitori per arrampicarsi sul davanzale del balcone, perdendo poi l’equilibrio e cadendo nel vuoto. I carabinieri stanno conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio, che al momento viene considerato un incidente domestico.

Altri aggiornamenti su Milano

Milano, detenuto evaso sospettato di accoltellamento trovato morto in centro

È stato ritrovato senza vita Emanuele De Maria, il 35enne detenuto del carcere di Bollate, evaso dopo il tentato omicidio di un collega.

Meteo, nuovo ciclone colpisce l'Italia: piogge e temporali da Milano a Roma, peggiora anche al Sud

Un ciclone di origine danese, carico di aria fredda e instabile, sta investendo l’Italia provocando un netto peggioramento del meteo soprattutto tra Centro e Nord.

Milano, operaio 60enne travolto e ucciso da motrice nel piazzale aziendale a Carpiano

Grave incidente sul lavoro nella notte a Carpiano, in provincia di Milano. Un uomo di 60 anni, operaio italiano impiegato in una ditta di via Aldo Moro, ha perso la vita dopo essere stato investito da una motrice nel piazzale dell’azienda.