Esplosione in un appartamento a Vignole Borbera, grave un 50enne trasportato al CTO

Un’esplosione provocata da una fuga di gas ha devastato un appartamento a Vignole Borbera e ferito gravemente un uomo di 50 anni. I carabinieri ipotizzano un tentativo di suicidio, mentre la palazzina è stata messa in sicurezza.

Un forte boato ha svegliato all’alba i residenti di Vignole Borbera, in provincia di Alessandria, dove un’esplosione ha distrutto un appartamento all’interno di una palazzina. L’allarme è scattato nelle prime ore del 28 maggio, quando sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario.

Secondo le prime verifiche effettuate dai militari, la deflagrazione sarebbe stata provocata da una fuoriuscita di gas all’interno dell’alloggio. Gli investigatori ritengono che il gesto possa essere legato a un tentativo di suicidio da parte dell’uomo che abitava nell’appartamento, un 50enne trovato ferito tra le macerie.

L’uomo ha riportato ustioni molto estese, che interessano oltre la metà del corpo. Dopo i primi soccorsi è stato trasferito in elicottero al CTO di Torino, dove resta ricoverato in gravi condizioni.

Le indagini puntano a ricostruire con precisione quanto accaduto e a confermare l’origine dell’esplosione. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche un quadro di forte depressione vissuto dal 50enne nei giorni precedenti.

Nessun altro residente dello stabile è rimasto ferito. I controlli tecnici eseguiti dopo l’intervento dei vigili del fuoco hanno escluso danni strutturali gravi agli altri appartamenti della palazzina, che è stata comunque messa in sicurezza per consentire ulteriori accertamenti.