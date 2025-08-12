Jesolo, tragedia in mare: ritrovato senza vita il bimbo di 6 anni scomparso

È stato ritrovato senza vita in mare il bambino di 6 anni scomparso ieri a Jesolo, in provincia di Venezia. La denuncia di scomparsa era stata presentata dalla madre nella zona di Cavallino-Treporti, dopo aver perso di vista il figlio mentre si trovavano in spiaggia.

Le ricerche sono scattate immediatamente, coinvolgendo vigili del fuoco, guardia costiera, forze dell’ordine e numerosi bagnanti. Nonostante gli sforzi e l’ampio dispiegamento di mezzi, il corpo del piccolo è stato individuato nella notte, a circa cento metri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta.

Alla mobilitazione hanno preso parte anche molti turisti, che hanno formato una catena umana in mare per scandagliare la zona “a rastrelliera”, tenendosi per mano nella speranza di ritrovare il bambino.