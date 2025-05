Caserta, ritrovato senza vita a Torino il 15enne scomparso a gennaio

Rayan Mdallel, 15enne originario di Mondragone, scomparso a gennaio, è stato ritrovato morto nel fiume Po a Torino. La triste notizia è stata confermata dal sindaco Francesco Lavanga, che ha espresso profondo cordoglio per la tragedia. La vicenda ha suscitato grande commozione in tutta la comunità.

È stato ritrovato morto a Torino Rayan Mdallel, il ragazzo di 15 anni originario di Mondragone, in provincia di Caserta, di cui si erano perse le tracce dallo scorso 30 gennaio. La conferma è arrivata direttamente dal sindaco Francesco Lavanga con un messaggio diffuso sui social, in cui ha espresso profondo cordoglio per la tragica notizia.

Il corpo era stato trovato nel fiume Po a febbraio

Il corpo del giovane era stato rinvenuto lo scorso 19 febbraio nelle acque del fiume Po, nei pressi del Ponte Regina Margherita a Torino. Solo nelle ultime ore, grazie all'esame del DNA, è stato possibile identificarlo con certezza come il giovane scomparso da Caserta.

Ancora da chiarire le circostanze della morte, su cui sono in corso indagini. La famiglia e l’intera comunità di Mondragone sono state scosse dalla notizia. In occasione dei funerali, che saranno fissati nei prossimi giorni, sarà proclamato il lutto cittadino.