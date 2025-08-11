Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez verso il matrimonio: la proposta è ufficiale

Cristiano Ronaldo si prepara a pronunciare il fatidico sì. Il fuoriclasse portoghese, oggi in forza all’Al Nassr, ha chiesto la mano della compagna Georgina Rodriguez, che ha accettato. L’annuncio è arrivato nella giornata di lunedì 11 agosto direttamente dal profilo Instagram della modella, che ha condiviso una foto dell’anello accompagnata dalla frase: “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”.

Lo scatto ha fatto rapidamente il giro dei social, raccogliendo migliaia di messaggi di auguri da parte di fan e amici. La coppia è legata dal 2016 e insieme ha costruito una famiglia con cinque figli: Bella Esmeralda, Cristiano Ronaldo Junior, i gemelli Eva e Mateo e Alana Martina.

Leggi anche Cristiano Ronaldo saluta l'Al Nassr: Questo capitolo è finito, il futuro è tutto da scrivere

Per il campione lusitano, 40 anni compiuti lo scorso febbraio, si tratta di un momento di grandi cambiamenti. Ronaldo ha infatti rinnovato il contratto con l’Al Nassr, proseguendo la sua avventura in Arabia Saudita oltre la scadenza prevista per il 30 giugno. Una scelta arrivata dopo settimane di incertezza, alimentate dal messaggio “il capitolo è finito” pubblicato dal giocatore sui social alla fine della scorsa stagione.

Le sue parole avevano acceso le ipotesi di un addio al club di Riad, ma lo stesso Ronaldo ha poi chiarito la sua posizione: “Praticamente non cambierà nulla, resto all’Al Nassr. Non è importante per me partecipare al Mondiale per Club, conta solo la Nazionale. Ho ricevuto molti inviti da squadre che vi parteciperanno, alcuni significativi e altri no, ma non ci andrò”.