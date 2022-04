Morto il figlio di Cristiano Ronaldo e Georgina : Il bimbo è già in braccio a nostro papà

Tutti si stringono al fianco diper la morte, al momento del parto, di uno dei gemelli che la sua compagnaportava in grembo. La sorellina, invece, è nata regolarmente. Il 37enne e la sua compagna, 28 anni, avevano annunciato di aspettare due gemelli nell'ottobre 2021 ma ieri, 25 aprile, la gioia è stata spezzata dalla tragedia. Lo ha annunciato la star del Manchester United su: «È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che ilbambino è. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare" ha scritto"Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e di felicità. Ringraziamo i medici e gli infermieri per tutta la loro assistenza e supporto».

Immediato messaggio di vicinanza della sorella di Ronaldo, Katia Aveiro, che ha postato su Instagram una foto di Cristiano e Georgina e ha scritto: "Ti amo e il mio cuore è tutto dalla tua parte. Che Dio si prenda cura di tutto e rafforzi sempre di più il tuo cammino ... Il nostro angioletto è già nel grembo di nostro padre, e la nostra bambina che sta qui, forte e sana, ci insegnerà sempre di più che solo l'amore conta...".

Anche la madre di Ronaldo, Dolores Aveiro, ha commentato su Instagram con un'emoji triste. Messaggi di coraggio e solidarietà sono arrivati al giocatore anche da tutto il mondo dello sport. La sua squadra, il Manchester United, ha espresso il proprio sostegno al giocatore: "Il tuo dolore è il nostro dolore. Inviamo amore e forza a te e alla tua famiglia in questo momento".

Quindi anche il compagno di squadra Marcus Rashford ha twittato: "I pensieri sono con te e Georgina, fratello. Mi dispiace tanto". Altri compagni di squadra come Diogo Dalot, David de Gea e Alex Telles hanno risposto con emoji del cuore al post di Cristiano Ronaldo. Il velocista giamaicano da record mondiale Usain Bolt, tifoso dello United, ha risposto al post di Ronaldo su Instagram con tre emoji in preghiera, mentre Piers Morgan ha scritto: "Notizie strazianti. Le mie più sentite condoglianze a te e a tutta la tua famiglia". Gary Lineker, ex allenatore dell'Inghilterra e TV l'ospite ha twittato: "Notizie terribilmente tristi. Sincere condoglianze a te e alla tua famiglia. "

Altre News per: mortofigliocristianoronaldogeorginabimbobraccio