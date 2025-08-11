'Pomeriggio Cinque' diventa 'Dentro la notizia': il nuovo programma di Gianluigi Nuzzi su Canale 5

'Pomeriggio Cinque' cambia volto e titolo, trasformandosi in 'Dentro la Notizia'. L’annuncio è arrivato a sorpresa direttamente dal nuovo conduttore Gianluigi Nuzzi, attraverso un video pubblicato sui suoi profili social.

Nel filmato, il giornalista appare all’interno dello studio ancora in fase di allestimento, svelando i primi dettagli di un progetto che punta a rivoluzionare l’informazione pomeridiana sulla rete ammiraglia Mediaset. «Sono qui nel nuovo studio che ospiterà il programma di informazione tutti i pomeriggi su Canale 5», ha dichiarato Nuzzi. «Le scenografie sono ancora in lavorazione, ma il titolo non è più un segreto: si chiamerà Dentro la Notizia».

Le parole di Nuzzi lasciano intravedere un cambiamento netto rispetto alla formula dell’infotainment, per abbracciare un taglio più giornalistico e investigativo, in linea con lo stile che lo ha reso noto alla guida di Quarto Grado. «Insieme entreremo nei racconti delle notizie che ogni giorno, come un mosaico, compongono il nostro Paese», ha spiegato. «Tutti i pezzi devono incastrarsi alla perfezione e così noi arriveremo alla verità».

L’appuntamento con 'Dentro la Notizia' è fissato tutti i giorni, a partire dalle 17:00, su Canale 5.