Myrta Merlino lascia Canale 5: possibile nuovo programma su Rete 4 in prima serata

Myrta Merlino lascia ufficialmente Canale 5 e il programma 'Pomeriggio 5', che ha condotto per due stagioni. Secondo fonti vicine a Mediaset, la giornalista sarebbe pronta a trasferirsi su Rete 4 per guidare un nuovo programma d’informazione previsto in prima serata a partire da settembre.

Nel 2023 Merlino aveva abbandonato La7, dove aveva lavorato per 14 anni, per subentrare a Barbara D’Urso nella storica trasmissione del pomeriggio di Canale 5. La sua esperienza in quella fascia oraria, però, potrebbe concludersi definitivamente con l’ultima puntata in onda il 6 giugno. A seguire, il palinsesto passerà alla versione estiva del programma.

Prima del passaggio a Mediaset, Merlino era stata autrice e conduttrice su La7 di diversi format di approfondimento. Tra questi, l’economico 'Effetto Domino' e soprattutto 'L’aria che tira', con i suoi spin-off 'L’aria che tira stasera' e 'L’aria di domenica', che l’avevano resa uno dei volti più riconoscibili dell’informazione della rete.

Il possibile ritorno di Merlino alla prima serata rappresenterebbe un cambio di rotta rispetto all’esperienza pomeridiana, riportandola al suo stile di conduzione più analitico e focalizzato sull’attualità politica ed economica.