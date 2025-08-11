Loredana Bertè e Renato Zero, emozionante reunion dopo 30 anni: l'abbraccio che commuove il pubblico

Un abbraccio sul palco ha segnato il ritorno di Loredana Bertè e Renato Zero dopo trent’anni di distanza, scrivendo una nuova pagina nella storia della musica italiana. Il momento è avvenuto a La Spezia, durante una tappa del tour “50 anni da ribelle” di Bertè.

Il cantautore romano è salito a sorpresa sul palco di Piazza Europa, regalando al pubblico un incontro ricco di emozioni. “Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita”, ha detto Zero prima di stringerla in un lungo abbraccio e proclamare: “Loredana, un mito”.

Negli anni ’80 e ’90, i due artisti erano legati da una profonda amicizia, interrotta poi da un litigio legato a questioni economiche che li avrebbe portati a interrompere ogni contatto per decenni. Il gelo tra loro è durato a lungo, alimentando la curiosità e la nostalgia dei fan.

Ospite nel 2024 a Belve, programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, Bertè aveva parlato apertamente del legame con Zero e della mancanza di quell’amicizia: “Nella mia vita c’è stato sempre, quindi oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto”.