Loredana Bertè aggiorna i fan sul suo stato di salute dopo il ricovero

Loredana Bertè ha comunicato ai suoi fan di essere stata dimessa dall'ospedale e di essere tornata a Milano per proseguire con ulteriori esami e accertamenti. La cantante aveva subito un malore prima di un concerto a Roma, che ha portato a un ricovero d'urgenza e alla necessità di una terapia d'urto. A causa delle sue condizioni fisiche, Bertè ha espresso rammarico per lo spostamento delle date dei suoi concerti di Roma e Varese, ma ha rassicurato i fan sulla sua partecipazione al programma televisivo TheVoiceSenior, dove ha dichiarato di aver formato un team pazzesco.

La cantante ha espresso il suo dispiacere per i cambiamenti nel programma dei concerti, ma ha sottolineato che la sua salute deve venire prima di tutto. Ha inoltre ringraziato i fan per il sostegno e l'amore ricevuto durante questo periodo difficile. Nonostante il malore e il ricovero, Bertè ha mostrato ottimismo e determinazione nel riprendersi e nel continuare i suoi impegni professionali non appena le sue condizioni lo permetteranno.