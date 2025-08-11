Alghero, tragedia in vacanza: muore bimbo di 4 anni per colpo di calore

Un bambino di 4 anni, di origine romena, è morto questa mattina al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato in condizioni disperate a causa di un colpo di calore. Il piccolo era arrivato al nosocomio in coma, trasferito d’urgenza con elisoccorso dalla Sardegna dopo il drammatico incidente avvenuto la scorsa settimana.

I medici del reparto di Terapia intensiva pediatrica hanno tentato ogni intervento possibile, ma – come comunicato dall’ospedale – il bambino è deceduto per un danno cerebrale irreversibile, evolutosi rapidamente nonostante le cure intensive.

Leggi anche Bambina di 8 anni muore dopo intervento alle tonsille ad Alghero

Il tragico episodio è avvenuto a Olmedo, in provincia di Sassari, durante una vacanza con la famiglia. Mercoledì scorso, mentre i genitori stavano riposando, il piccolo sarebbe sfuggito al loro controllo ed entrato in un’auto parcheggiata sotto il sole. È lì che i genitori lo hanno ritrovato privo di sensi, allertando immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero per i rilievi e le prime indagini sull’accaduto.