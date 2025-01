Egitto, tragedia a Marsa Alam: bimbo friulano di 9 anni muore in vacanza

Un bimbo friulano di 9 anni, Mattia Cossettini, è morto durante una vacanza con i genitori a Marsa Alam, in Egitto. Il piccolo ha accusato un malore dopo una gita in barca con la famiglia. Il medico del resort aveva inizialmente ipotizzato un colpo di calore, somministrando una flebo. Durante la notte, però, le condizioni sono peggiorate rapidamente e, nonostante il trasporto in ospedale, il bambino è deceduto all’alba del 6 gennaio.

Le autorità locali hanno avviato un'inchiesta per chiarire le cause del decesso. L’avvocato Maria Virginia Maccari, che assiste la famiglia, ha dichiarato che si sta organizzando il rientro in Italia e che ulteriori dettagli emergeranno nelle prossime ore.

Il padre, Marco Cossettini, 41 anni di Tavagnacco, ha raccontato che Mattia era entrato in coma e che fino a quel momento godeva di ottima salute. "Era un bambino pieno di vita, recentemente candidato al consiglio comunale dei ragazzi", ha detto al Corriere della Sera. La famiglia era arrivata a Marsa Alam il 2 gennaio per una settimana di vacanza, con rientro previsto per il 9 gennaio. "Non sappiamo ancora cosa sia successo esattamente", ha aggiunto il padre, esprimendo dubbi sull'efficienza dell'ospedale locale e lamentando ritardi nei soccorsi.

Le indagini dovranno chiarire le cause del malore e se eventuali ritardi o carenze nei soccorsi abbiano contribuito al tragico esito.

