Donald Trump contro i senzatetto: Dovranno lasciare immediatamente Washington

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato l'intenzione di espellere "immediatamente" l'intera popolazione di senzatetto da Washington DC. L'annuncio è arrivato tramite un post su Truth Social, accompagnato da foto di persone senza casa che allestiscono tende e vivono lungo le strade della capitale. "Renderò la nostra capitale più bella e sicura di quanto non sia mai stata. I senzatetto dovranno andarsene immediatamente", ha affermato Trump.

Il presidente ha anche annunciato un piano che prevede la riduzione della criminalità in città, con l'ipotesi di mettere Washington sotto il controllo del governo federale. "Vi indicheremo dove andare, ma lontano dalla capitale", ha aggiunto Trump, che ha indirizzato un messaggio ai "criminali", dicendo loro che "voi non dovrete andare da nessuna parte, perché finirete in prigione, dove vi meritate di stare".

Trump ha promesso che l'intero processo si concluderà "molto rapidamente, come al confine. Basta fare i buoni. Vogliamo indietro la nostra capitale". Secondo alcune fonti, il governo federale sta valutando l'impiego di centinaia di membri della Guardia Nazionale per implementare le direttive del presidente. Tuttavia, non è stata presa alcuna decisione definitiva riguardo le modalità di attuazione.

Questa non è la prima volta che Trump affronta la questione dei senzatetto vicino alla Casa Bianca. Solo due settimane fa aveva dichiarato: "Penso che sia terribile e li faremo rimuovere immediatamente". La situazione dei senzatetto a Washington DC è un tema complesso e delicato, che necessita di soluzioni strutturali a lungo termine.

La posizione di Trump sembra focalizzarsi sull'aspetto estetico e sulla sicurezza della città, piuttosto che affrontare le cause profonde del fenomeno. Sarà interessante vedere come si concretizzeranno le intenzioni del presidente e quale impatto avranno sulla vita delle persone senza casa a Washington DC.