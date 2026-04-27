Attentato a Donald Trump al gala di Washington, dubbi sui video e polemiche sulla sicurezza

Donald Trump è sopravvissuto a una sparatoria durante un gala a Washington, ma alcune immagini e dichiarazioni diffuse online hanno acceso dubbi e sospetti. Video e reazioni dei presenti alimentano teorie complottiste sui social.

La sparatoria avvenuta durante un gala dei media a Washington, con Donald Trump tra i presenti, ha generato una valanga di reazioni sui social, dove molti utenti mettono in discussione la dinamica dei fatti. Alcuni dettagli emersi dai video circolati online hanno alimentato ipotesi di una possibile messinscena, senza però riscontri ufficiali.

Tra gli elementi più discussi c’è un intervento della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che poche ore prima dell’evento aveva parlato di «fuochi d’artificio» e di «colpi» previsti nel corso della serata. Frasi interpretate inizialmente in senso figurato, riferite al discorso politico di Trump, ma che dopo gli spari sono state riprese e reinterpretate da molti utenti come un segnale sospetto.

Altre immagini finite sotto la lente riguardano le reazioni di alcune figure istituzionali presenti. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth è stato ripreso con un’espressione sorridente subito dopo il caos, mentre il direttore dell’Fbi Kash Patel appare immobile durante i momenti più concitati. Sequenze che, isolate e rilanciate online, hanno contribuito a rafforzare i dubbi di chi parla di incongruenze.

Non sono mancate polemiche anche per il comportamento di Erica Kirk, vedova dell’attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso nell’attacco. La donna, visibilmente scossa, ha chiesto tra le lacrime di lasciare il luogo della sparatoria, ma alcuni commentatori hanno giudicato la sua reazione eccessiva o costruita.

A far discutere è stato anche il commento di Dana White, imprenditore e vicino a Trump, che ha definito quanto accaduto «un’esperienza folle e unica», parole considerate fuori luogo da diversi osservatori vista la gravità dell’episodio.

Tra i video più condivisi compare inoltre una scena in cui un uomo si avvicina a Trump e alla moglie Melania, mostrando un foglietto e parlando brevemente con loro pochi istanti prima dell’inizio degli spari. Anche questo episodio è stato interpretato in modo ambiguo da chi cerca elementi a sostegno delle teorie alternative.

Le domande più ricorrenti riguardano però la sicurezza. Molti si chiedono come sia stato possibile che un uomo armato riuscisse ad avvicinarsi nonostante la presenza di agenti del Secret Service e della polizia locale, e perché l’attentatore non sia stato neutralizzato immediatamente ma soltanto fermato.

Il caso ha riacceso anche vecchie polemiche tra i sostenitori di Trump, dove da tempo circolano dubbi su precedenti episodi, come il tentato attentato del 2024 in Pennsylvania, già indicato da alcuni come una possibile messa in scena.