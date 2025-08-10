Tokyo, tragedia sul ring: due pugili morti nella stessa serata

Due pugili hanno perso la vita a seguito delle gravi lesioni riportate in incontri distinti disputati nella stessa serata a Tokyo. La tragedia è avvenuta il 2 agosto alla Korakuen Hall, uno dei templi della boxe giapponese.

Shigetoshi Kotari, 28 anni, ha perso conoscenza al termine del match di 12 round contro Yamato Hata, campione dei pesi superpiuma della Oriental and Pacific Boxing Federation. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cervello per rimuovere un ematoma subdurale. Nonostante l’operazione, le sue condizioni non sono migliorate e il decesso è stato annunciato il 9 agosto.

Leggi anche Star Comics: Wild Strawberry - Tokyo Invasa!

Nelle stesse ore è morto anche Hiromasa Urakawa, anch’egli di 28 anni. Il pugile aveva riportato gravi lesioni cerebrali durante il match perso contro Yoji Saito. Anche in questo caso, un’operazione d’urgenza non è riuscita a salvargli la vita.