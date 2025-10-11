Tragedia a Cornaredo: incendio in un appartamento, morti tre membri della stessa famiglia

Notte di terrore a Cornaredo, alle porte di Milano, dove un violento incendio è divampato in un appartamento di un condominio in via Cairoli. Il bilancio è drammatico: tre persone, appartenenti alla stessa famiglia – padre, madre e figlio – hanno perso la vita tra le fiamme.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente con tre autopompe, un’autoscala, un’autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico. L’appartamento si trova al primo piano di un edificio di quattro piani, completamente avvolto dal fumo in pochi minuti.

Leggi anche Minacce di morte all'ex moglie: arrestato 47enne per stalking e incendio doloso

Circa quaranta residenti sono stati evacuati dallo stabile durante le operazioni di soccorso. Diciannove persone sono state assistite sul posto dal personale sanitario, mentre otto sono state trasportate in ospedale per controlli e cure a causa dell’intossicazione da fumo.

Nel corso dell’intervento, tre vigili del fuoco hanno riportato ferite lievi: uno di loro è stato accompagnato in ospedale e poi dimesso dopo gli accertamenti. Le autorità hanno avviato gli accertamenti sulle cause del rogo, che al momento restano da chiarire.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri di Corsico, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.