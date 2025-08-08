Alessandra Amoroso emozionata a Lecce: proposta di matrimonio sul palco dal compagno Valerio

Alessandra Amoroso ha vissuto un momento indimenticabile al termine del suo ultimo concerto a Lecce, quando il compagno Valerio Pastore le ha chiesto di sposarlo davanti a migliaia di fan. L’episodio si è trasformato in un’emozionante sorpresa che ha commosso il pubblico e la stessa cantante, visibilmente emozionata.

La scena si è svolta alla fine dello spettacolo nella città natale dell’artista, tra gli applausi del pubblico e la presenza di amici, familiari e smartphone pronti a catturare l’attimo. Valerio è salito sul palco, si è inginocchiato e ha chiesto ad Alessandra di diventare sua moglie. In lacrime, la cantante ha risposto con un sentito "sì", suggellando la proposta con un lungo bacio.

Il 2025 si sta rivelando un anno ricco di emozioni per Alessandra Amoroso. Dopo aver annunciato la sua prima gravidanza, la proposta di matrimonio aggiunge un nuovo capitolo alla sua vita privata. A settembre, infatti, la cantante diventerà mamma per la prima volta: lei e Valerio aspettano una bambina che hanno deciso di chiamare Penelope, affettuosamente "Penny".

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso 17 marzo con un post su Instagram. In una tenera foto in bianco e nero, Valerio baciava il ventre di Alessandra. "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!", aveva scritto la cantante.

Con questo nuovo evento, la coppia condivide pubblicamente un momento di grande felicità, celebrando l’amore in un periodo di dolce attesa che ha già conquistato i cuori dei fan.