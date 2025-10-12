Alessandra Amoroso smentisce le fake news: Mia figlia sta benissimo, basta bugie sul web

Alessandra Amoroso ha deciso di intervenire con fermezza contro le fake news che, negli ultimi giorni, si sono diffuse in rete riguardo la salute della sua bambina, Penelope. La cantante salentina, diventata da poco madre per la prima volta, ha voluto chiarire la situazione con un messaggio pubblico sui suoi canali social.

Negli ultimi giorni erano comparsi online titoli allarmanti come “La figlia di Alessandra Amoroso potrebbe non svilupparsi” o “Le condizioni della bambina sono più serie di quanto immaginassi”, che lasciavano intendere presunti problemi di salute della piccola. Notizie totalmente prive di fondamento, come la stessa artista ha voluto ribadire con decisione.

Attraverso un post pubblicato su Facebook, Alessandra Amoroso ha allegato alcuni screenshot delle notizie false e ha espresso la propria indignazione: “Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie”.

Con tono deciso, la cantante ha poi aggiunto: “Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!”. Una presa di posizione chiara che mira a fermare la diffusione di informazioni inventate e a tutelare la serenità della sua famiglia.