Ruba un pitbull e lo vende per 100 euro: indagini in corso a Mondragone

Un nuovo caso di furto di cani scuote la provincia di Caserta. A Mondragone, un uomo in bicicletta ha rubato un pitbull nella mattinata di ieri, riuscendo a fuggire e a far perdere le proprie tracce.

Secondo le prime ricostruzioni, il cane sarebbe stato rivenduto per appena 100 euro a una donna, la cui identità non è ancora stata resa nota. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’autore del furto e rintracciare l’animale sottratto.

I sospetti ricadono su un individuo già noto alle autorità per episodi simili: in passato sarebbe stato coinvolto in altri furti di cani e gatti, molti dei quali maltrattati dopo essere stati sottratti ai legittimi proprietari.

Sulla vicenda è intervenuta l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA), che ha lanciato l’allarme con un comunicato: "Ogni giorno vengono rubati almeno cinque cani, non solo per la rivendita, ma anche per essere utilizzati nei combattimenti clandestini".

Il caso ha riacceso l’attenzione sul traffico illecito di animali domestici, fenomeno ancora troppo diffuso e spesso sottovalutato, che coinvolge non solo la vendita illegale ma anche gravi forme di maltrattamento.