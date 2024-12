Genova, suora ruba mille euro alla madre superiora: il gesto dettato da una ripicca

Una suora di 35 anni, originaria del Madagascar, è accusata di aver rubato 1.000 euro alla madre superiora di un convento nel quartiere genovese di Albaro. Il furto risale alla scorsa estate, quando la suora, approfittando di un momento di distrazione, ha sottratto il bancomat della consorella e prelevato la somma in due operazioni distinte. La madre superiora, accortasi della mancanza del bancomat, ha subito denunciato l'accaduto. Le indagini hanno rivelato che a compiere il furto è stata proprio la suora, grazie alle immagini delle telecamere della banca che hanno immortalato i prelievi.

Il caso è stato seguito dalla pm Sabrina Monteverde, che ha notificato alla suora l'avviso di conclusione indagine. La suora, difesa dall'avvocato Matteo Carpi, avrebbe già ammesso il furto, motivando il gesto come una vendetta nei confronti della madre superiora, con cui in passato aveva un rapporto di amicizia, ma che successivamente si era incrinato per ragioni non chiare. Il denaro prelevato non è stato restituito, ma non sono stati effettuati acquisti di particolare valore.

