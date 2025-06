Wimbledon 2025: montepremi record da quasi 63 milioni di euro e grandi novità in arrivo

Wimbledon 2025 si prepara a scrivere un nuovo capitolo di grande successo, con un montepremi record di quasi 63 milioni di euro e sorprendenti novità in arrivo. L'aumento del 7% premia ancora di più i campioni, mentre il prize money cresce per tutti i partecipanti. Una crescita che sottolinea l’importanza crescente di questo prestigioso torneo. Il prossimo anno sarà indubbiamente imperdibile: scopriamo insieme cosa ci riserva questa edizione storica.

Il montepremi di Wimbledon per l'edizione 2025 aumenterà del 7%, raggiungendo i 53,5 milioni di sterline, pari a quasi 63 milioni di euro. I campioni del singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno circa 3,5 milioni di euro, con un incremento di oltre l'11% rispetto allo scorso anno.

Un posto garantito nel tabellone principale varrà almeno 66.000 sterline (circa 77.000 euro), in aumento del 10% rispetto al 2024. L'annuncio è stato dato dall'All England Club, in un momento in cui cresce la pressione da parte dei tennisti per ottenere una quota maggiore dei ricavi generati dai tornei del Grande Slam.

Leggi anche Musetti e Berrettini danno forfait al Queen's: infortunio e stop in vista di Wimbledon

Lo scorso aprile, venti giocatori di alto livello hanno inviato una lettera ai dirigenti dei quattro tornei Major, chiedendo maggiori compensi. La questione è stata affrontata anche durante una riunione avvenuta nel corso dell'Open di Francia.

Nel corso della conferenza stampa pre-torneo, la presidente Debbie Jevans ha ribadito l’impegno di Wimbledon nei confronti dei giocatori: “Siamo fieri di aver raddoppiato il montepremi in dieci anni e di poterlo aumentare ancora quest'anno del 7%. Abbiamo ascoltato e dialogato con i giocatori, ma il problema non è solo il montepremi degli Slam. Il vero nodo è la struttura del tennis professionistico, fatta di stagioni continue, infortuni frequenti e nessuna pausa vera”.

Jevans ha poi aggiunto che Wimbledon è pronto a collaborare con i tour per trovare soluzioni, anche se finora non sono arrivate proposte concrete di riforma. “I giocatori chiederanno sempre più soldi, è comprensibile, ma serve un cambiamento più ampio nella struttura del tennis” ha concluso.

Il torneo prenderà il via il 30 giugno e porterà con sé due importanti novità: le finali di singolare saranno posticipate alle ore 16 locali (14:00 GMT), mentre per la prima volta a Wimbledon i giudici di linea saranno sostituiti da un sistema elettronico di chiamata in tempo reale.

Questa decisione segue una tendenza sempre più diffusa nel tennis, anche se Roland Garros continua a preferire il giudizio umano. Per garantire comunque un supporto in caso di problemi tecnici, circa 80 ex giudici di linea saranno impiegati come assistenti di gara, due per ogni campo.

Sul piano strutturale, Wimbledon continua a puntare sull'ampliamento del complesso nel vicino Wimbledon Park, con la realizzazione di 39 nuovi campi in erba. Nonostante il via libera alla costruzione, il progetto è attualmente oggetto di una disputa legale: un comitato locale ha chiesto una revisione giudiziaria, che sarà discussa l'8 e 9 luglio durante la seconda settimana del torneo. Un'ulteriore udienza, fissata per gennaio 2026, dovrà stabilire se il terreno sia soggetto a un vincolo statutario.

Infine, il torneo conferma anche per quest’anno il proprio supporto ai tennisti ucraini, offrendo strutture per l’allenamento e sistemazioni durante la durata dell’evento.