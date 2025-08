Brad Pitt piange la madre Jane Etta, scomparsa a 84 anni

Brad Pitt sta affrontando un momento di grande dolore per la scomparsa della madre, Jane Etta Pitt, deceduta all’età di 84 anni. La notizia, diffusa dal sito americano TMZ e confermata da fonti vicine alla famiglia, è stata accompagnata da un messaggio toccante pubblicato da un parente sui social network.

Secondo quanto trapelato, Jane si è spenta nelle ultime 48 ore. Le cause della morte non sono state rese pubbliche, ma la notizia ha subito suscitato un’ondata di commozione tra fan, amici e colleghi dell’attore. Brad Pitt era molto legato alla madre, descritta da chi la conosceva come una presenza fondamentale nella sua vita privata.

Fonti familiari la ricordano come “il collante della famiglia Pitt”, una donna capace di mantenere vivi i legami familiari anche nei momenti più complessi. Cinque anni fa fu proprio Jane a organizzare una grande riunione con tutta la famiglia allargata, un gesto che racconta molto del suo carattere caloroso e del suo ruolo centrale nella vita dei suoi cari.

Ex consulente familiare, Jane Etta Pitt ha sempre preferito restare lontana dalle luci dei riflettori, pur comparendo in rare occasioni pubbliche accanto al figlio, spesso insieme al marito William Pitt, padre dell’attore. Discreta ma profondamente presente, è stata una figura amata e rispettata all’interno della comunità e dalla sua famiglia.

Al momento, Brad Pitt non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Fonti vicine all’attore fanno sapere che sta vivendo il lutto in forma privata, circondato dall’affetto dei suoi familiari più stretti.