Shiloh Jolie-Pitt chiede legalmente di rimuovere il cognome del padre Brad Pitt

Shiloh Jolie-Pitt, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha presentato una richiesta legale per rimuovere "Pitt" dal suo cognome. La decisione è stata formalizzata il giorno del suo 18° compleanno, il 27 maggio 2024. Questo passo segue le azioni simili di due dei suoi fratelli, Zahara e Vivienne, che avevano già smesso di utilizzare il cognome del padre.

La decisione di Shiloh arriva in un periodo di continua battaglia legale tra i suoi genitori, che sono coinvolti in una disputa riguardante il divorzio e la custodia dei figli dal 2016. Fonti vicine alla famiglia riportano che Shiloh desidera essere conosciuta semplicemente come "Shiloh Jolie" e ha indicato "motivi personali" nella documentazione legale.

Brad Pitt, sebbene sconvolto dalla decisione della figlia, ha espresso il desiderio di rafforzare il rapporto con i suoi figli. La relazione tra Pitt e i suoi figli è stata tesa da quando lui e Jolie si sono separati, con accuse di comportamento abusivo da parte di Jolie durante il loro matrimonio.

Shiloh, conosciuta per la sua passione per la danza, ha recentemente guadagnato attenzione per i suoi talenti e si sta facendo un nome indipendente dai suoi famosi genitori. La scelta di cambiare legalmente il suo cognome potrebbe essere vista come un passo verso l'affermazione della sua identità personale e professionale.