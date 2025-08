Stagione 3 di PGA TOUR 2K25: tutte le novità

La Stagione 3 di PGA TOUR 2K25 porta l’emozione dei Playoff della FedExCup direttamente su console e PC. Con nuove sfide, contenuti esclusivi, codici armadietto settimanali e il focus sull’Archetipo dell’Acrobata, i giocatori vivranno un’esperienza ancora più immersiva fino al TOUR Championship.

Un videogioco di golf da record

Considerato uno dei migliori titoli di simulazione golfistica degli ultimi vent’anni su PlayStation, Xbox e PC, PGA TOUR 2K25 rinnova la sua offerta con una stagione ispirata ai playoff reali della FedExCup. Il percorso stagionale include eventi come il FedEx St. Jude Championship al TPC Southwind e il TOUR Championship all’East Lake Golf Club.

Eventi e missioni a tema FedExCup

La Stagione 3 propone missioni speciali, eventi dei Tour Classificati e reset delle graduatorie per garantire sfide sempre competitive. Ricompense esclusive, nuovi tipi di colpi e contenuti extra arricchiranno il gameplay durante tutto il calendario stagionale.

Nuovi marchi e personalizzazione

Il PGA TOUR Superstore ospiterà nuovi capi d’abbigliamento e attrezzature di brand come Adidas, Breezy, Callaway, Hugo Boss, Jordan, Knockaround, MANORS, Puma, TaylorMade e Under Armour. Gli eventi Wear and Earn offriranno bonus VC e potenziamenti semplicemente indossando i marchi in evidenza.

Oggetti esclusivi e tema Back to School

Durante la stagione, saranno disponibili premi a tema “Back to School” ottenibili nei Tour Classificati e nel matchmaking competitivo. Un’occasione per personalizzare il proprio MyPLAYER con stile unico e ricompense speciali.

L’Archetipo dell’Acrobata: protagonista della stagione

Il nuovo Archetipo dell’Acrobata è perfetto per affrontare colpi di recupero spettacolari e superare situazioni difficili dal tee. Tra i professionisti di riferimento troviamo Max Homa, atleta di copertina di PGA TOUR 2K25, e il leggendario Chris McDonald.

Missioni stagionali e colpo Recovery

Creando un MyPLAYER Acrobata, i giocatori potranno accedere a missioni stagionali uniche e ottenere ricompense esclusive. Raggiungendo un OVR di 85 si sbloccherà il nuovo colpo Recovery, ideale per gestire con precisione le situazioni più complesse sul green.

Modalità Sfide e nuove mappe

La modalità Sfide permetterà di testare le proprie abilità golfistiche, con nuove mappe a tema disponibili nel corso della stagione. Un’opportunità per guadagnare premi e migliorare il proprio livello di gioco.

Avanzamento Equipaggiamento e Livello Diamante

La Stagione 3 introduce un nuovo livello massimo di potenziamento: le mazze potranno raggiungere il Livello Diamante e beneficiare di componenti personalizzati per prestazioni ancora più elevate.

Codici Armadietto del martedì

Ogni martedì verranno pubblicati nuovi Codici Armadietto sui canali social di PGA TOUR 2K (X e Instagram) e all’interno del gioco. Questi codici, validi per sole 24 ore, garantiranno ricompense esclusive in-game.

Clubhouse Pass e Lob Shot

Il nuovo Clubhouse Pass include ricompense gratuite come la felpa con zip Hugo Boss, il bastone Wilson Staff e accessori unici. Raggiungendo il livello 25 si sblocca il Lob Shot, un colpo perfetto per il gioco corto, più controllato dei Pitch Corti e più permissivo degli Spinner.

Clubhouse Pass Premium e Member’s Pass

Con il Clubhouse Pass Premium, i giocatori potranno ottenere premi extra come la maglia Original Penguin, il cappellino Bad Birdie Snap Back e la Limited Edition Diamond Wilson DYNAPWR Iron. Il Member’s Pass offre accesso alle Stagioni 1-5 e al Clubhouse Gear Pack con outfit esclusivi per ogni stagione.

Leggi anche Stagione 2 di PGA TOUR 2K25