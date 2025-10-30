PGA TOUR 2K25: la Stagione 4

Tra le novità la nuovissima Collezione Vault, nuovi contenuti del Clubhouse Pass, un nuovo tipo di tiro e una mappa di sfide e abbigliamento a tema natalizio.

La Stagione 4 di PGA TOUR 2K25, il videogioco di simulazione golfistica con le valutazioni più alte degli ultimi vent’anni su PlayStation, Xbox e PC, arriva oggi, portando con sé una serie di nuovi oggetti per la personalizzazione che risulteranno familiari a ogni Cacciacripta.

Le classifiche competitive sono state azzerate, con nuove ricompense tutte da conquistare, mentre le offerte del martedì del codice armadietto e i Twitch Drops continueranno a premiare i giocatori più attenti.

Nel corso della Stagione 4 verranno inoltre introdotti nuovi contenuti sbloccabili e ottenibili tramite il Clubhouse Pass, un nuovo tipo di tiro, un nuovo livello di evoluzione dell’equipaggiamento, contenuti festivi a tema natalizio e molto altro ancora.

Nella Stagione 4 di PGA TOUR 2K25 il caos è alle porte: una grande varietà di nuovi oggetti della Vault Collection è ora disponibile tramite il Clubhouse Pass, gli Eventi di Tour classificati, le ricompense del Matchmaking classificato e il PGA TOUR Superstore.

Tra l’abbigliamento e l’equipaggiamento della Vault Collection ottenibile nei Free Tiers del Clubhouse Pass di questa stagione figurano la maschera Ripper, i pantaloni, gli stivali, i guanti senza dita e la canottiera. Ai Livelli Premium, i giocatori potranno sbloccare la maschera Bandit, il futuristico Plasma Driver, il putter Sublime Complex Root, la pallina Melee Practice Golf Ball e molto altro ancora.

I giocatori che raggiungeranno il Livello Gratuito 25 potranno ottenere un nuovo tipo di tiro, il Power Approach, mentre quelli dei Livelli Premium avranno accesso anche a potenziamenti statistici aggiuntivi per il Power Approach non disponibili nei livelli gratuiti, oltre al bastone in titanio Mizuno ST-G in edizione limitata, sbloccabile al livello 100. Durante la stagione arriveranno inoltre missioni a tema e nuovi campi gratuiti a tema.

La mappa delle sfide “Holiday on the Greens” è disponibile da oggi, con la prima sezione a tema Halloween già sbloccata e nuovi aggiornamenti festivi in arrivo.

Nel corso della stagione verranno inoltre introdotti capi d’abbigliamento a tema natalizio, per portare un tocco di allegria festiva sui fairway.

Durante ogni stagione, i giocatori possono potenziare il proprio equipaggiamento fino a raggiungere un determinato livello.

I livelli più alti da conquistare nella Stagione 4 sono Opale Galassia e Materia Oscura.

Giocando le varie partite e partecipando alle missioni, i giocatori potranno guadagnare punti esperienza per l’equipaggiamento (XP) e migliorare i propri bastoni da golf.

Sebbene ogni stagione offra il proprio Premium Pass, le Stagioni da 1 a 5 sono incluse nel Member’s Pass, insieme al Pacchetto attrezzatura Clubhouse, che offre un outfit a tema per ogni tipo di corporatura e per ogni stagione. I giocatori possono progredire in ogni Clubhouse Pass al proprio ritmo, anche dopo l’uscita delle stagioni successive, e le ricompense Premium possono essere sbloccate retroattivamente in qualsiasi momento, fino al livello di progresso raggiunto nel rispettivo Clubhouse Pass.