Stagione 2 di PGA TOUR 2K25

Home / Social News / Stagione 2 di PGA TOUR 2K25

Stagione 2 di PGA TOUR 2K25 celebra i Major Championships e introduce The Old Course di St Andrews Links.

Le novità includono l’Archetipo Custode del Green, la modalità di gioco Sfide, il campo Charles Schwab e i contenuti del Clubhouse Pass.

TRAILER - https://www.youtube.com/watch?v=5m-j_bN_n74 -

2K ha annunciato oggi la Stagione 2 di PGA TOUR 2K25, il videogioco di simulazione di golf con le migliori valutazioni dell’ultimo decennio su Xbox e PC. Le novità includono un nuovissimo e leggendario campo, The Old Course presso St Andrews Links, oltre all’ Archetipo Custode del Green, la nuova modalità di gioco Sfide, una vasta gamma di contenuti sbloccabili e ottenibili tramite il Clubhouse Pass, e molto altro ancora.

La Stagione 2 sarà disponibile a partire dal 14 maggio 2025. In linea con il calendario del PGA TOUR, la Stagione 2 si concentra sui tre Major Championships presenti nel gioco e previsti per questa estate: il PGA Championship 2025 presso il Quail Hollow Club, il 125° U.S. Open presso l’Oakmont Country Club, e il 153° Open Championship presso il Royal Portrush Golf Club – con sfide speciali a tema Major Championship che verranno introdotte progressivamente nel corso della stagione.

In questa stagione, uno dei campi da golf più iconici al mondo fa il suo debutto in PGA TOUR 2K25. Situato in Scozia, The Old Course presso St Andrews Links, comunemente noto come “La Casa del Golf,” appare per la prima volta nella storia del franchise PGA TOUR 2K. Questo storico campo da 18 buche sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori.

L’Archetipo protagonista della Stagione 2 è il Custode del Green, un maestro del putting di precisione. Tra i professionisti che rappresentano questo stile di gioco troviamo Matt Fitzpatrick, atleta in copertina di PGA TOUR 2K25 e vincitore dello U.S. Open 2022, Collin Morikawa, vincitore del The Open Championship 2021, e Lydia Ko, membro della Hall of Fame della LPGA.

Creando un MyPLAYER con l’archetipo Custode del Green, i giocatori potranno completare missioni stagionali specifiche pensate per questo stile di gioco nella Stagione 2 e ottenere ricompense. Una volta che un MyPLAYER Custode del Green raggiunge un OVR di 85, potrà sbloccare l’abilità “Stratega del green”. Questa abilità aumenta la risoluzione delle griglie sul green per evidenziare con maggiore precisione l’intensità delle pendenze, offrendo un notevole vantaggio durante il putting.

La Stagione 2 introduce la nuovissima modalità di gioco: Sfide. Si tratta di sfide rapide con parametri prestabiliti che metteranno alla prova i giocatori, spingendoli ad adattarsi e a sviluppare nuove strategie. Man mano che i giocatori migliorano le proprie abilità, potranno guadagnare ricompense. Nuove Sfide verranno aggiunte nel tempo, garantendo sempre nuovi obiettivi da affrontare.

Per completare la modalità Sfide, la Stagione 2 introduce un nuovo campo da 3 buche, sviluppato da HB Studios in collaborazione con Charles Schwab. Questo nuovo campo all’interno del gioco sarà disponibile dal 21 maggio, un giorno prima dell'inizio del Charles Schwab Challenge il 22 maggio. Questa esperienza virtuale rappresenta un’estensione moderna del torneo storico, offrendo ai giocatori l’opportunità di sbloccare 11 ricompense esclusive di abbigliamento all’interno del gioco.

La Stagione 2 introduce anche un nuovo Clubhouse Pass, con livelli di ricompensa gratuiti che includono un Cobra White Snapback, pantaloncini Malbon, un bastone Ruby Titleist T100, e molto altro ancora! I giocatori che raggiungono il Livello Free 25 sbloccheranno una nuova tipologia di tiro: il Flop Lungo. Come un normale Flop, questo tiro viene eseguito con una wedge e presenta una traiettoria alta, molta rotazione e una corsa breve. Tuttavia, il Flop Lungo è progettato per percorrere una distanza maggiore, perfetto quando i giocatori devono eseguire un flop ma necessitano di un po' di distanza extra per raggiungere l’eccellenza.

Per i giocatori che acquistano il Clubhouse Pass Premium, l’incredibile quantità di ricompense disponibili include un elmetto Custode del Green, stivali Custode del Green, e un Ruby Limited Edition Club: il Titleist Scotty Cameron Phantom 5.5 Putter. I golfisti con il Clubhouse Pass Premium possono anche sbloccare potenziamenti statistici aggiuntivi per il Flop Lungo, non inclusi nei livelli gratuiti. Mentre ogni stagione offre il suo Premium Pass, le Stagioni 1-5 sono tutte incluse nel Member’s Pass, insieme al Clubhouse Gear Pack, che fornisce un outfit a tema per ogni tipo di corpo e per ogni stagione. I giocatori possono progredire nel Clubhouse Pass al proprio ritmo, anche dopo il rilascio delle stagioni successive, e le ricompense Premium possono essere sbloccate retroattivamente in qualsiasi momento per un Clubhouse Pass fino al livello corrente di progressione.

Filmato della Stagione 2 2025 di League of Legends

Riot Games presenta 'Here, Tomorrow' (ft Lilas, Kevin Penkin) - Filmato della Stagione 2 2025 di League of LegendsLeague of Legends collabora con Lilas Ikuta degli YOASOBI per il brano della Stagione 2Oggi, League of Legends ha pubblicato il brano originale "Here, Tomorrow" e il relativo video, con la partecipazione della cantautrice Lilas, conosciuta anche come Ikuta e parte dell'acclamato duo musicale YOASOBI, e del compositore nominato ai BAFTA Kevin Penkin, noto per le colonne sonore di Made in Abyss e Tower of God.

Colonna sonora di Arcane stagione 2

Riot Games e Fortiche Production pubblicano il video musicale di Ma Meilleure Ennemie di Stromae e Pomme, tratto dalla colonna sonora di Arcane stagione 2 L'album esteso in edizione Deluxe uscirà ad aprile 2025.

Gallywix - La Stagione 2 di The War Within disponibile

Il viaggio di World of Warcraft Classic continua a sud, verso il continente di Pandaria!In arrivo nel corso dell'anno, Mists of Pandaria Classic, che riporta giocatori e giocatrici nell'acclamata espansione per far rivivere un'epoca memorabile della storia di WoW.