Morta Brigitte Bardot, icona del cinema e simbolo degli anni '50 e '60: aveva 91 anni

È venuta a mancare #BrigitteBardot, iconica attrice e modella degli anni ’50 e ’60, all’età di 91 anni. La sua famiglia ha annunciato la scomparsa, ricordando una figura che ha segnato il cinema e si è dedicata alla tutela degli animali.

Brigitte Bardot è morta a 91 anni: la notizia è stata diffusa dalla Fondazione Brigitte Bardot. Attrice e modella diventata emblema di sensualità e stile tra gli anni Cinquanta e Sessanta, aveva lasciato il grande schermo prima dei 40 anni, scegliendo poi un percorso pubblico legato alla tutela degli animali.

Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute avevano destato preoccupazione. A metà ottobre era stata ricoverata a Tolone per una grave patologia; un secondo ricovero, sempre nella stessa città, era stato segnalato il 24 novembre e sarebbe durato circa dieci giorni. In occasione dei 90 anni, compiuti a settembre 2024, aveva raccontato di avere difficoltà nei movimenti, spiegando però di non volersi lamentare.

Nel corso della carriera, oltre alla recitazione, Bardot aveva lavorato anche come cantante e volto della moda. Tra i titoli più noti citati negli anni figurano “La verità”, “Viva Maria!”, “Shalako” e altri film che l’hanno resa uno dei simboli più riconoscibili del cinema europeo del dopoguerra.

Nata a Parigi nel 1934, si era avvicinata presto alla danza classica, iniziando a studiarla da bambina. A 15 anni si iscrisse al Conservatorio di Parigi, ma quasi in parallelo arrivò l’ingresso nel mondo della moda: Hélène Lazareff, direttrice di Elle e conoscente della famiglia, la scelse per alcuni servizi fotografici. Nel 1949 apparve sulla copertina di Elle France, passaggio che contribuì ad accendere anche l’interesse del cinema.

Il debutto sul set risale al 1952, con il film francese “Le Trou Normand”. La popolarità crebbe rapidamente e nel 1956 arrivò uno dei ruoli più determinanti, in “E Dio… creò la donna” di Roger Vadim, che in seguito divenne suo marito. Negli anni successivi alternò produzioni molto diverse, consolidando l’immagine di Brigitte Bardot come icona di femminilità e libertà espressiva, con oltre 40 film all’attivo.

Nel 1973 scelse di interrompere la carriera cinematografica a 39 anni. L’ultimo lavoro citato è “Colinot l’alzasottane”. Tra le ragioni dell’addio vennero spesso indicati il rapporto complesso con la notorietà e con l’attenzione costante sulla propria immagine.

Dopo il ritiro, si dedicò all’attivismo in difesa degli animali: nel 1986 fondò un’associazione che porta il suo nome, impegnata su più fronti, dalla lotta alla vivisezione alle campagne contro caccia e abbandono. Negli anni successivi tornò raramente a parlare in pubblico, concedendo solo occasionalmente interviste.