Angelina Jolie compie 50 anni: icona di cinema, coraggio e umanità

Angelina Jolie festeggia il suo cinquantesimo compleanno il prossimo 4 giugno, celebrando una carriera straordinaria che l'ha resa una delle attrici più iconiche, amate e influenti al mondo. Nata a Los Angeles nel 1975, figlia degli attori Marcheline Bertrand e Jon Voight, ha debuttato nel mondo del cinema a soli sette anni accanto al padre nel film Cercando di uscire di Hal Ashby.

Nel corso degli anni, Jolie ha incarnato ruoli memorabili, dalla ribelle Lisa Rowe in Ragazze interrotte – performance che le valse un Premio Oscar nel 2000 – alla leggendaria Lara Croft in Tomb Raider, fino alla protagonista di Maleficent, diventando una vera e propria icona del grande schermo.

Molti non sanno che all'inizio della carriera fu scartata ai provini per Jolly Blu, il film del 1998 degli 883, considerata troppo "sensuale" per il ruolo, poi affidato ad Alessia Merz. Una curiosità che racconta quanto, fin dagli esordi, la sua presenza scenica fosse già potente e fuori dagli schemi.

A 16 anni fu protagonista del videoclip Alta Marea di Antonello Venditti. Negli anni ha recitato in successi come Mr. & Mrs. Smith, dove conobbe Brad Pitt, con cui condivise un lungo legame sentimentale culminato in matrimonio nel 2014 e terminato con il divorzio nel 2019. Insieme hanno cresciuto sei figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne.

Tra i ruoli più significativi figurano la madre disperata Christine Collins in Changeling di Clint Eastwood, l'enigmatica Elise in The Tourist, la regina delle tenebre in Maleficent e la supereroina Thena in Eternals del Marvel Cinematic Universe. Recentemente ha interpretato Maria Callas nel biopic Maria di Pablo Larraín, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Jolie ha esplorato anche il mondo del doppiaggio dando la voce a Tigre in Kung Fu Panda e si è cimentata nella regia con film impegnati come Nella terra del sangue e del miele, Unbroken, By the Sea e Senza sangue, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco.

Nel 2013 ha reso pubblica la sua decisione di sottoporsi a una duplice mastectomia preventiva, raccontandolo in un editoriale sul New York Times. Portatrice del gene mutato BRCA1, ha scelto la prevenzione dopo aver perso madre, nonna e zia a causa del cancro. Un gesto che ha ispirato e aperto un dibattito globale sulla salute femminile.

Instancabile sul fronte umanitario, ha viaggiato in Cambogia, Pakistan, Siria, Iraq, Haiti e Bosnia per sostenere i rifugiati, combattere la violenza di genere nei conflitti e difendere i diritti umani. Per il suo impegno, nel 2014 ha ricevuto l'Oscar umanitario Jean Hersholt.

Convinta sostenitrice della salvaguardia della biodiversità, si è fatta immortalare da National Geographic in uno scatto diventato celebre, ricoperta da migliaia di api per promuovere la protezione degli insetti impollinatori. Per l’occasione, non si lavò per otto giorni, rispettando l’equilibrio olfattivo necessario a evitare reazioni da parte degli insetti.

A 50 anni, Angelina Jolie continua a essere protagonista dentro e fuori dal set. Una carriera fatta di cinema, scelte coraggiose e attivismo, senza compromessi e con lo sguardo sempre rivolto verso le grandi sfide del mondo.