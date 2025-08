Sulle Alpi in fuga dal mondo: la romantica vacanza di Carla Bruni e Nicolas Sarkozy nel rifugio segreto di Aroula

Nicolas Sarkozy e Carla Bruni hanno scelto ancora una volta l’Italia per le loro vacanze estive, rifugiandosi tra le vette della Valle d'Aosta. L’ex presidente francese e l’ex top model si sono concessi qualche giorno di relax lontano da tutto, in un luogo intimo e appartato: il Rifugio Aroula, a 2.032 metri di altitudine nel suggestivo villaggio Walser di Cunéaz.

Il luogo, incastonato tra le montagne, è accessibile solo a piedi durante l’estate e in motoslitta o con gli sci d’inverno. Un’oasi di tranquillità immersa nel silenzio alpino, perfetta per chi cerca discrezione e contatto con la natura. La coppia conosce bene la zona e spesso vi torna in vacanza, ma questa volta ha scelto una sistemazione ancora più riservata.

Attraverso il suo profilo Instagram, Carla Bruni ha condiviso un breve video che li ritrae durante la permanenza al rifugio. Nel filmato, si vedono momenti di quiete e semplicità: Sarkozy appare rilassato mentre si gode la compagnia e il panorama, confondendosi tra gli altri escursionisti. Il rifugio propone piatti tipici locali, come un tagliere di formaggi accompagnato da miele e marmellate, oppure una torta al cioccolato fatta in casa, descritta su un cartello all’ingresso.

A soli 2 chilometri da Champoluc e 13 da Ayas, questo angolo remoto rappresenta il rifugio ideale per allontanarsi dai riflettori. Dopo mesi segnati da vicende giudiziarie, la coppia ha scelto di rigenerarsi in alta quota, lasciandosi cullare dalla pace del paesaggio alpino e dal romanticismo di un’estate italiana.