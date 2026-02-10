William e Kate in vacanza a Courchevel, relax di lusso sulle Alpi francesi

William e Kate hanno trascorso una vacanza riservata sulle Alpi francesi, scegliendo ancora una volta Courchevel. Tra piste da sci, ristoranti di lusso e massima discrezione, i principi del Galles si sono concessi una pausa lontano dai riflettori.

I principi del Galles hanno scelto Courchevel per una fuga sulla neve lontana dagli impegni ufficiali. La località alpina francese, tra le più esclusive d’Europa, è stata lo scenario di una vacanza vissuta con discrezione e senza apparizioni pubbliche.

Nel corso del soggiorno, William e Kate sono stati notati in un ristorante di alta gamma in quota, noto per i prezzi elevati e per una cucina riservata a una clientela internazionale. Secondo chi lavora nel locale, la coppia si sarebbe mostrata rilassata e disponibile, mantenendo un profilo informale nonostante l’ambiente elitario.

Alcuni clienti presenti hanno riconosciuto i due reali, vestiti con abbigliamento da sci, limitandosi a osservarli da lontano e a scattare qualche fotografia senza avvicinarsi. L’atmosfera è rimasta tranquilla fino all’uscita della coppia, avvenuta senza clamore.

Courchevel, spesso definita la Saint Tropez dell’inverno, è frequentata abitualmente da celebrità internazionali grazie ai suoi hotel di lusso, alle boutique di alta moda e ai ristoranti premiati dalla guida Michelin. Non è la prima volta che i principi scelgono questa meta per una vacanza privata.

La famiglia reale britannica aveva già visitato le Alpi francesi nel 2016 e negli anni successivi ha continuato a preferire resort di alto livello per i periodi di riposo. Non è stato chiarito se questa volta fossero presenti anche i figli George, Charlotte e Louis.

Lo scorso anno William e Kate avevano soggiornato a Courchevel insieme ai parenti di lei. Anche questa volta la scelta sembra confermare un legame consolidato con la località, che accompagna la coppia fin dagli inizi della loro relazione.