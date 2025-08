Juventus, occhi su Konstantinos Koulierakis: il difensore greco del Wolfsburg nel mirino per rinforzare la retroguardia

La Juventus guarda al futuro e mette nel mirino Konstantinos Koulierakis, giovane difensore greco attualmente in forza al Wolfsburg. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da La Gazzetta dello Sport nella giornata di martedì 5 agosto, il club bianconero avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo per valutare il profilo del centrale classe 2001, senza però aver ancora avviato una trattativa ufficiale.

L’obiettivo della dirigenza sarebbe quello di rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Igor Tudor, confermato sulla panchina della Juve dopo aver rilevato Thiago Motta nella seconda parte della scorsa stagione. Il nome di Koulierakis piace per età, struttura fisica e caratteristiche tecniche, tanto da essere stato inserito nella lista dei possibili rinforzi per la nuova annata.

Leggi anche Juventus, affondo per Kolo Muani: trattativa avanzata con il PSG

Ma chi è davvero Konstantinos Koulierakis? Nato nel 2001, il difensore greco ha 21 anni ed è un prodotto del settore giovanile del Paok Salonicco, con cui ha debuttato in prima squadra nella stagione 2022/2023. Dopo una crescita rapida e prestazioni convincenti, è stato acquistato dal Wolfsburg nella scorsa estate per una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

Nel corso dell’ultima stagione ha totalizzato 34 presenze tra Bundesliga, Coppa di Germania ed Europa League, diventando titolare fisso al centro della difesa tedesca e mettendo a referto anche due assist. A livello internazionale, dopo aver fatto tutta la trafila con le giovanili, è stato convocato dalla Nazionale maggiore della Grecia nel 2022 e ha già collezionato 14 presenze ufficiali.

Difensore mancino, alto 1,88 metri, Koulierakis si distingue per la sua efficacia in marcatura e per la solidità nei duelli fisici. Nonostante una buona lettura del gioco, mostra qualche difficoltà nei recuperi in velocità, soprattutto negli spazi aperti, ma resta un profilo in crescita che potrebbe adattarsi bene alla Serie A.