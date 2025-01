Chi è Kevin Danso: il difensore austriaco nel mirino della Juventus

La Juventus sta puntando su Kevin Danso per rafforzare la difesa, soprattutto dopo l'infortunio di Pierre Kalulu, che si aggiunge alle assenze di Gleison Bremer e Juan Cabal. Secondo Sky Sport Italia, il club bianconero ha raggiunto un accordo con il Lens per un prestito oneroso del difensore austriaco, con un costo di 2,5 milioni di euro più 1,5 milioni in bonus legati alle prestazioni.

Kevin Danso, 26 anni, è nato in Austria da genitori ghanesi. Inizialmente appassionato di rugby, ha poi scelto il calcio, iniziando come attaccante grazie alla sua imponente struttura fisica. Dopo aver segnato oltre 40 gol in una stagione, ha attirato l'attenzione di diverse squadre. Successivamente, ha arretrato la sua posizione in campo, diventando prima centrocampista e poi difensore centrale.

La sua carriera lo ha portato al Reading in Inghilterra, poi in Germania con l'Augsburg e il Fortuna Düsseldorf. Ha avuto un'esperienza in Premier League con il Southampton prima di trasferirsi al Lens, dove è diventato un pilastro della difesa e ha contribuito alla storica qualificazione del club alla Champions League nella scorsa stagione.

La Juventus spera che l'arrivo di Danso possa colmare le lacune difensive causate dai recenti infortuni e rafforzare la squadra per le sfide future.

Per avere un'idea delle abilità di Kevin Danso, ecco una raccolta delle sue migliori giocate con il Lens nella stagione 2024/2025:

Serie A, 23ª giornata: probabili formazioni e scelte a sorpresa per il big match Milan-Inter e Juventus-Empoli - La Serie A si prepara per la 23ª giornata, che inizierà venerdì 31 gennaio con l'anticipo tra Parma e Lecce. Sabato 1 febbraio, l'Atalanta ospiterà il Torino, mentre domenica 2 febbraio la Juventus, reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Benfica, affronterà l'Empoli all'Allianz Stadium.

Difesa della Juventus sorpresa da un pallonetto del Benfica: analisi del gol subito - Durante la sfida di Champions League tra Juventus e Benfica, la difesa bianconera è stata colta di sorpresa da un'azione avversaria culminata in un gol. Il Benfica ha sfruttato una "palla sopra", un passaggio a parabola destinato a superare la linea difensiva, per mettere in difficoltà la retroguardia juventina.

Juventus punta agli ottavi di Champions League: le combinazioni per la qualificazione - Oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, la Juventus ospiterà il Benfica all'Allianz Stadium nell'ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Attualmente, i bianconeri occupano il 17º posto in classifica con 12 punti, posizione che garantisce l'accesso ai playoff.