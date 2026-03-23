Finto carabiniere tenta la truffa ad Arce ma trova il figlio militare e viene arrestato

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Il finto carabiniere tenta una truffa ad Arce ma trova il figlio della vittima, militare vero, che lo blocca. Il giovane aveva inventato una rapina per farsi consegnare oro, ma il piano è saltato quando l’uomo lo ha atteso alla porta.

Finto carabiniere tenta la truffa ad Arce ma trova il figlio militare e viene arrestato