Meteo, maltempo al Centro-Sud, temporali e nubifragi: scatta l'allerta gialla in sette regioni

L'ondata di maltempo, originata da una perturbazione proveniente dall'Europa centrale, ha investito il Nord-Est italiano, causando danni rilevanti in Friuli Venezia Giulia. Piogge torrenziali e forti raffiche di vento hanno colpito soprattutto le aree costiere e di pianura, provocando allagamenti, cadute di alberi e una netta diminuzione delle temperature, al di sotto delle medie stagionali.

Per la giornata di oggi, domenica 3 agosto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, segnalando allerta gialla in sette regioni del Centro-Sud. In particolare, l'allerta riguarda interamente Marche, Umbria, Abruzzo e Molise e ampie zone di Toscana, Lazio e Puglia.

Leggi anche Meteo, maltempo oggi in Italia: allerta gialla in 7 regioni per temporali e raffiche di vento

Le autorità regionali, coordinate con la Protezione Civile nazionale, hanno già attivato le procedure di sicurezza previste per fronteggiare eventuali criticità, raccomandando prudenza e attenzione agli aggiornamenti meteo nelle prossime ore.