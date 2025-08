Calciomercato: l'Atalanta dice no all'Inter per Lookman, offerta da 45 milioni respinta

L’Atalanta ha respinto l’offerta dell’Inter per Ademola Lookman. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la proposta dei nerazzurri, pari a 45 milioni di euro più bonus, è stata formalmente rifiutata dal club bergamasco tramite una comunicazione ufficiale via mail.

I contatti tra le due società si sono intensificati nei giorni scorsi. Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervenuto in conferenza stampa, aveva confermato l’interesse per l’attaccante nigeriano: “Lookman è un profilo adatto e interessante per la squadra di Cristian Chivu. Nel giro di 2-3 giorni arriveremo alla conclusione del confronto. Se ci saranno le condizioni, bene, altrimenti faremo una scelta differente”.

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha affrontato il tema durante la presentazione di Ahanor a Zingonia, spiegando: “Ademola ha espresso da tempo il desiderio di lasciare Bergamo. Non è un segreto. Era il giocatore individuato per una possibile cessione, come parte della nostra filosofia che prevede una partenza all’anno. Tuttavia, fino a ieri non avevamo ricevuto nulla di concreto nonostante i numerosi interessi. Solo l’offerta scritta dell’Inter ha dato forma alla trattativa.”

Percassi ha aggiunto: “Con l’Inter c’è una grande amicizia, ho un ottimo rapporto con Marotta. Valuteremo l’offerta ricevuta con serenità, ma i valori dei nostri giocatori li decidiamo noi.”

L’Atalanta avrebbe fissato il prezzo di Lookman a oltre 50 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per prendere in considerazione la cessione del giocatore, protagonista di una stagione positiva e al centro dell’interesse di diversi club europei.