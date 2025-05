Atalanta-Roma 2-1: Lookman e Sulemana spingono la Dea in Champions League

Atalanta-Roma 2-1: Lookman e Sulemana spingono la Dea in Champions League

Atalanta batte la Roma 2-1 e conquista con due giornate d’anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, diventando la terza squadra italiana certa della partecipazione dopo Napoli e Inter. Al Gewiss Stadium di Bergamo, la squadra di Gasperini interrompe la serie utile dei giallorossi, fermi dopo 19 risultati consecutivi.

Lookman apre, Cristante risponde, Sulemana firma il sorpasso

L’Atalanta parte subito forte: al 6’ De Ketelaere sfiora il gol su cross di Zappacosta. Al 9’ arriva il vantaggio: il belga serve Lookman che sfrutta un’incertezza di Rensch, si gira in area e batte Svilar con un preciso destro. Al 12’ lo stesso Lookman serve Ederson, tiro dalla distanza che sfiora la traversa.

La Roma reagisce con Koné (18’) e sfiora il pareggio con un tiro deviato in angolo. I padroni di casa sprecano due occasioni clamorose al 24’ con De Ketelaere e Retegui. Al 32’, però, i giallorossi trovano il pari con un cross millimetrico di Soulé per la testa di Cristante che insacca da pochi metri. I capitolini chiudono il primo tempo in attacco con un tiro fuori di Rensch.

Sulemana decisivo, la Dea vola in Europa

Nella ripresa l’Atalanta spinge ancora: al 3’ Zappacosta impegna la difesa, all’11’ Bellanova conclude fuori. Al 63’ viene annullato un rigore inizialmente concesso alla Roma per simulazione di Koné dopo contatto con Pasalic. Entrano Sulemana e Samardzic e cambiano il match.

Al 76’ arriva il 2-1 decisivo: Lookman sfonda a sinistra, cross per Samardzic che serve Sulemana, pronto a infilare Svilar con un destro potente. La Roma prova l’assalto finale ma la Dea resiste e al fischio finale può festeggiare l’aritmetica qualificazione in Champions League con 71 punti, sette in più di Juventus e Lazio, otto sulla Roma.

