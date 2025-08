Borderlands 4 in arrivo su Nintendo Switch2

I preordini sono disponibili da oggi per tutte e tre le edizioni, i giocatori potranno esplorare Kairos ovunque si trovino, nel Borderlands più audace di sempre.

2K e Gearbox Software hanno oggi annunciato che la versione Nintendo Switch 2 di Borderlands 4 è disponibile per il pre-ordine. Il gioco uscirà il 3 ottobre 2025.

Borderlands 4 è il nuovo capitolo dell’acclamata serie di successo e la versione per Nintendo Switch™ 2 permetterà ai giocatori di vivere il caos del celebre looter-shooter ovunque si trovino.

"A nome dell’incredibile team di Gearbox, posso dire che sono entusiasta di portare Borderlands 4 su Nintendo Switch 2 così rapidamente", ha dichiarato Randy Pitchford, fondatore e presidente di Gearbox. "Le nuove caratteristiche della console Nintendo Switch 2 sono straordinarie per vivere il capitolo di Borderlands più grande e ambizioso, pensato e realizzato per permettere a fan e amici di divertirsi saccheggiando e sparando."

I giocatori potranno contare su un’ampia gamma di funzionalità supportate dalla console Nintendo Switch 2, tra cui il multiplayer online cooperativo completo, il gioco in locale e la GameChat per connettersi con amici e familiari con la semplice pressione di un pulsante.* Inoltre, i giocatori potranno mostrare una nuova incredibile arma conquistata o chiedere consigli su un boss del Vault difficile da affrontare condividendo lo schermo di gioco** durante la chat, collegandosi tramite una videocamera USB-C® compatibile per vedere i volti degli amici mentre esplorano Kairos.

Borderlands 4 rende più semplice che mai unirsi al multiplayer cooperativo con gli amici, grazie a un nuovo sistema che permette ai giocatori di creare gruppi online e restare insieme anche quando si cambia modalità di gioco.

Progettato fin dall’inizio per il gioco cooperativo, Borderlands 4 include un bottino individuale per ogni giocatore, un sistema di livellamento dinamico e difficoltà personalizzabile, per garantire che il gruppo resti unito e si diverta durante tutta l’avventura.

La funzionalità mouse dei Joy-Con 2 della console Nintendo Switch 2 consente ai giocatori di sconfiggere i nemici grazie a movimenti dinamici e di gestire letteralmente miliardi di armi con una mira letale. Inoltre, le carte da gioco virtuali offrono maggiore flessibilità alle biblioteche digitali, permettendo agli utenti di generare il caos di Borderlands 4 su più sistemi collegati allo stesso Nintendo Account e persino di prestarlo ai membri del gruppo famiglia.

I giocatori vestiranno i panni di uno dei quattro nuovi Cacciatori della Cripta: Vex, Rafa, Harlowe e Amon. Questi micidiali guerrieri possiedono abilità uniche che offrono ancora più modi per annientare, colpire e distruggere i nemici.

Borderlands 4 presenta un mondo variegato e senza interruzioni, e le nuove meccaniche di movimento aiutano i giocatori a esplorare l’enorme pianeta Kairos per affrontare il tirannico Cronocustode e il suo Ordine.

Borderlands 4 sarà disponibile in tre edizioni: Standard Edition, Deluxe Edition e Super Deluxe Edition.

Tutte le edizioni sono già disponibili per il pre-ordine e usciranno in tutto il mondo per Nintendo Switch 2 il 3 ottobre 2025. I giocatori che effettueranno il pre-ordine di una di queste edizioni riceveranno il Gilded Glory Pack, che include una skin Cacciatore della Cripta, una skin Arma, e una skin Drone ECHO-4.

La Standard Edition include il gioco base e sarà disponibile su Nintendo Switch 2.

include il gioco base e sarà disponibile su Nintendo Switch 2. La Deluxe Edition includerà una serie di contenuti bonus e sarà disponibile su Nintendo Switch 2.

? Questa edizione comprende il Bounty Pack Bundle, con quattro DLC post-lancio, ciascuno con aree esclusive, nuove missioni e boss unici; quattro Carte della Cripta (Vault Cards) con sfide e ricompense esclusive; nuovi equipaggiamenti e armi; elementi cosmetici per i Cacciatori della Cripta e la skin Arma "Furia del Falco di Fuoco"

(Firehawk's Fury Weapon Skin).

La Super Deluxe Edition includerà tutti i contenuti digitali bonus della Deluxe Edition e sarà disponibile su Nintendo Switch 2.

includerà tutti i contenuti digitali bonus della Deluxe Edition e sarà disponibile su Nintendo Switch 2. ? Questa edizione comprende anche il Vault Hunter Pack, che include due nuovi Pacchetti Storia, ciascuno con un nuovo Cacciatore della Cripta, una nuova trama e missioni secondarie; due nuove regioni della mappa; nuovi equipaggiamenti e armi; ulteriori elementi cosmetici per i Cacciatori della Cripta e nuove skin per il dispositivo ECHO-4.

? Include inoltre il Pacchetto Ornate Order, che offre quattro skin per Cacciatore della Cripta, quattro teste e quattro corpi per la personalizzazione dei personaggi.

Inoltre, i giocatori potranno aspettarsi una ricca roadmap di contenuti post-lancio, sia gratuiti che a pagamento, che verranno distribuiti dopo l’uscita di Borderlands 4. Tutti i dettagli saranno svelati in un secondo momento.