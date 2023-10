Borderlands 3 Ultimate Edition disponibile su Nintendo Switch

Oggi, 2K e Gearbox Software hanno annunciato che Borderlands 3 Ultimate Edition è disponibile per l'acquisto su Nintendo Switch. Ora i giocatori possono creare scompiglio scegliendo tra tantissime armi e partendo per un'avventura emozionante.

Borderlands 3 Ultimate Edition offre un valore incredibile nel presentarsi come la quintessenza dell'esperienza di Borderlands 3, con il pluripremiato gioco base più tutti e sei i contenuti aggiuntivi e la collezione completa di pacchetti cosmetici. Sfrecciate in più mondi nei panni di uno dei quattro Vault Hunters, gli ultimi cercatori di tesori di Borderlands, ognuno dei quali possiede una serie di abilità e opzioni di personalizzazione.

Gioca da solo o unisciti ad un amico in cooperativa locale e online a due giocatori per affrontare nemici mortali, ottenere bottini e salvare la tua casa dai cult leader più spietati della galassia. Borderlands 3 Ultimate Edition per Nintendo Switch include:

• Gioco base di Borderlands 3

• Handsome Jackpot di Moxxi

• Pistole, amore e tentacoli: Il matrimonio di Wainwright e Hammerlock

• Bounty of Blood

• Psycho Krieg e il Fantastico Fustercluck

• Il contenuto aggiuntivo Designer's Cut, con la nuovissima modalità "Arms Race" e un sistema di abilità aggiuntivo per ogni Vault Hunter.

• Il contenuto aggiuntivo Director's Cut, con un boss dell'incursione, nuove missioni e tre Vault Card. • Oltre 30 oggetti cosmetici

Uscito inizialmente nel 2019, Borderlands 3 ha ristabilito la serie come leader del genere looter-shooter, con combattimenti di altissimo livello, una personalizzazione unica, un umorismo irriverente e personaggi memorabili.

