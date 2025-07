WWE 2K25 arriva su Nintendo Switch2 il 23 luglio

Oggi, 2K ha annunciato il 23 luglio 2025 come data di uscita ufficiale della versione per Nintendo Switch™ 2 di WWE 2K25. I preordini sono disponibili da oggi per la versione Switch 2, che supporterà l'intera gamma di modalità di gioco e tipi di match presenti in WWE 2K25, offrendo la possibilità di giocare offline in mobilità e online con connessione a internet.*

La Bloodline Edition presenta Roman Reigns e i membri della fazione dominante dei Bloodline sulla copertina, la Deadman Edition è dedicata all’iconico Undertaker, mentre la Standard Edition vede in copertina Roman Reigns insieme al suo ex "Wise Man", Paul Heyman.

WWE 2K25 include una vasta gamma di nuove funzionalità e miglioramenti alle modalità amate dai fan, tra cui:

2K Showcase: La Dinastia Bloodline – Il nuovissimo 2K Showcase, presentato dal “Wise Man” Paul Heyman, celebra una delle dinastie familiari più iconiche nella storia del wrestling: The Bloodline, e le famiglie Anoa’i, Fatu e Maivia.

I giocatori sono invitati a rivivere, cambiare e creare la storia della Bloodline attraverso momenti storici leggendari.

Rivivi vittorie memorabili come Yokozuna vs. Hulk Hogan a King of the Ring ‘93 e Rocky Maivia vs. Hunter Hearst Helmsley a RAW nel ‘97.

Cambia la storia portando ulteriore gloria alla Bloodline vendicando sconfitte chiave come Rikishi vs. “Stone Cold” Steve Austin a No Mercy 2000 e il fatidico match per il titolo Roman Reigns vs. Seth Rollins alla Royal Rumble 2022.

Crea la storia con abbinamenti fantasiosi, come Wild Samoans contro i Dudley Boyz.

Wrestling Junkie, di USA TODAY Sports, ha definito 2K Showcase: La Dinastia Bloodline “un fantastico viaggio nella memoria.”

The Island: Un mondo interattivo composto da quattro distretti, ciascuno costruito attorno a differenti temi legati alla WWE. Come ha sottolineato Screen Rant, “The Island sembra un’idea fresca e originale.”

Disponibile solo su Nintendo Switch 2, PS5® e Xbox Series X|S, The Island offre ai giocatori la possibilità di esplorare, sfidare altri giocatori e lottare per guadagnarsi un contratto WWE impressionando “The Original Tribal Chief” Roman Reigns.

Completando missioni, affrontando sfide, partecipando a eventi live, sbloccando ricompense e potenziando e personalizzando La mia SUPERSTAR attraverso diversi capitoli narrativi, The Island permette ai giocatori di andare oltre il ring e “Dominare al di là del ring”.

Un Roster Leggendario: WWE 2K25 presenta una lineup senza precedenti di Superstar attuali da RAW, SmackDown e NXT, oltre a Leggende e WWE Hall of Famers.

Il roster, definito da IGN come “assolutamente incredibile”, include oltre 300 personaggi giocabili, tra cui: Cody Rhodes, Liv Morgan, Rey Mysterio, Bret “Hit Man” Hart, Jacob Fatu, Rob Van Dam, Naomi, Ethan Page, Lita, LA Knight, Chyna, Batista, Tiffany Stratton, Becky Lynch e molti altri. Scopri il roster completo QUI.

Nuovi Tipi di Match e Miglioramenti al Gameplay: Il wrestling intergender arriva in WWE 2K25! Le Superstar WWE delle divisioni maschile e femminile possono ora competere l'una contro l'altra, aprendo la strada a innumerevoli nuove combinazioni di match in quasi tutte le modalità di gioco.

Tra le altre novità: Il ritorno del Chain Wrestling, Il nuovo Bloodline Rules Match, Il nuovo Underground Match, nuove mosse spettacolari come i salti dalle barricate!

Il mio GM con Multiplayer Online: In un’esperienza che Game Rant ha descritto come “più divertente che mai”, gli aspiranti General Manager possono ora portare il proprio show in giro per il mondo e sfidare GM grazie alla nuova modalità Il mio GM potenziata, ora con multiplayer online fino a quattro giocatori.

I giocatori potranno: selezionare Superstar e Leggende WWE per il proprio roster settimanale, guidare il proprio brand attraverso stagioni multi-settimana, scegliere tra un numero maggiore di General Manager, partecipare a Premium Live Events inter-brand, e molto altro.

La mia FAZIONE: La modalità di battaglia a carte collezionabili torna in WWE 2K25 con funzionalità aggiornate, nuovi contenuti e più modi per giocare.

Faction Wars si arricchisce con nuovi tipi di nodi e ben 50 nuovi livelli; World Tour sostituisce Proving Grounds, permettendo ai giocatori di viaggiare tra varie location e giocare nell’ordine che preferiscono, mentre si aggiunge il supporto per nuovi tipi di match negli eventi live e nelle partite online, e nuovi eventi della community aumentano ulteriormente la rigiocabilità. In arrivo anche i Pacchetti di carte a tema, Le Carte Persona, che sbloccano versioni uniche delle Superstar utilizzabili in tutte le modalità di gioco, nuove sfide e aggiornamenti stagionali con contenuti rinnovati durante tutto l’anno*

La mia ASCESA: I giocatori guideranno la propria Superstar personalizzata, maschile o femminile, attraverso una trama unica e multigenere in cui Bayley, Kevin Owens e altre Superstar infiltrano NXT nel tentativo di prendere il controllo dell’intera WWE.

Caratteristiche principali: nuove scelte di personalità che determinano l’andamento della storia, nuovi ambienti per risse, arene sbloccabili, personaggi, oggetti utilizzabili e molto altro, nuove storyline di alleanze con Jey Uso, Bianca Belair, Seth Rollins e altre Superstar WWE.

Universe : La modalità sandbox di WWE 2K riceve nuovi aggiornamenti per offrire ai giocatori un maggiore controllo sulla loro esperienza Universe, incluso il tanto atteso ritorno delle Promozioni! Il nuovo sistema comprende molteplici tipi di promo, risultati differenti e nuove scene tagliate e scelte ramificate.

: La modalità sandbox di WWE 2K riceve nuovi aggiornamenti per offrire ai giocatori un maggiore controllo sulla loro esperienza Universe, incluso il tanto atteso ritorno delle Promozioni! Il nuovo sistema comprende molteplici tipi di promo, risultati differenti e nuove scene tagliate e scelte ramificate. Menu Creazioni: Il fiore all’occhiello del franchise WWE 2K, la suite di creazione più dettagliata e completa della categoria, rimane una delle principali forze che permettono ai giocatori di esprimersi liberamente, progettando le proprie Superstar personalizzate, GM, arbitri, arene, entrate, mosse, titoli, cartelli del pubblico e molto altro ancora.

Il fiore all’occhiello del franchise WWE 2K, la suite di creazione più dettagliata e completa della categoria, rimane una delle principali forze che permettono ai giocatori di esprimersi liberamente, progettando le proprie Superstar personalizzate, GM, arbitri, arene, entrate, mosse, titoli, cartelli del pubblico e molto altro ancora. DLC Season Pass: Disponibili sia singolarmente che tramite il Season Pass, il Ringside Pass, e inclusi nelle edizioni The Bloodline e Deadman, sono in programma cinque pacchetti DLC ricchi di stelle, di cui due già disponibili e altri tre in arrivo nei prossimi mesi.

I DLC includono una serie di ospiti celebri a sorpresa, tra cui l’icona del basket Shaquille O’Neal, amate Superstar WWE come Penta, The Motor City Machine Guns, Giulia, Stephanie Vaquer, e Jordynne Grace, oltre a Leggende WWE come Mark Henry, i New Age Outlaws, Jesse Ventura, New Jack, Junkyard Dog e Tito Santana.

La roadmap dei DLC di WWE 2K25 offre contenuti per tutti i gusti.

Edizioni di WWE 2K25

WWE 2K25 Standard Edition

? Bonus Pre-Order: I giocatori che preordinano la Standard Edition riceveranno il Wyatt Sicks Pack**, un pacchetto bonus che include cinque Superstar giocabili – Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy ed Erick Rowan – più oggetti cosmetici per The Island (la maschera di Uncle Howdy e quella di Nikki Cross).

WWE 2K25 Deadman Edition

? Include:

La Standard Edition e il Wyatt Sicks Pack, Il Deadman Edition Bonus Pack, che contiene: Le Carte Persona e Superstar giocabili di Mattel Elite “Greatest Hits” Undertaker e Undertaker Originale (‘90), Un oggetto utilizzabile (Urna), Oggetto cosmetico maschera Undertaker ‘95 per The Island, Il Manager Brother Love, Il Season Pass con accesso a tutti e cinque i pacchetti di personaggi DLC post-lancio, 15.000 VC.

WWE 2K25 The Bloodline Edition

? Include tutto il contenuto della Standard Edition e della Deadman Edition, più: il Ringside Pass (Season Pass + Mega-Boost per le Superstar), il The Rock Nation of Domination Pack, che contiene una Carta Persona e Superstar giocabile di The Rock Nation of Domination, disponibile solo nella Bloodline Edition.

? Il Bloodline Edition Bonus Pack, che include: Le Carte Persona e Superstar giocabili di Mattel Elite Series 114 Jey Uso e Mattel Elite “Greatest Hits” Roman Reigns, gli oggetti cosmetici per The Island: Family Above All Hoodie, OTC Shirt, Yeet Tank Top, Yeet Sunglasses, e per la sola versione Steam: 32.500 VC aggiuntivi.

? Il WrestleMania 41 Pack, che include: L’arena WrestleMania 41 (già disponibile), due Carte Persona e Superstar giocabili a tema WrestleMania 41, una nuova Superstar giocabile, che sarà resa disponibile in futuro.